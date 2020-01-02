Обзор Shelter War. Весьма неплохая стратегия

2020-01-02, Автор - Влад Волошин; Продукт - Shelter War; [104]
Игры с прогрессом, которые созданы для довольно длительного прохождения, требуют от игрока постоянного внимания — вам нужно играть каждый день, постоянно развиваться, следить за параметрами героев и думать над улучшением своей стратегии. Сегодня мы поговорим об игре, которая все это вынуждает делать, но при этом совершенно не требует от игрока вкладывать деньги.

Сюжетная линия

Довольно редко в мобильных играх можно встретить сюжет — обычно разработчики предпочитают вкладывать свои ресурсы в геймплей, дабы пользователь получал от него больше удовольствия и было более спровоцирован вкладывать деньги в донат. Однако авторы Shelter War решили, что сюжет тоже важен — они написали весьма неплохой сценарий, в котором человечество противостояло роботам и в итоге уничтожило само же себя. Теперь людишки вынуждены проживать в бункерах и сражаться с другими жителями планеты за ресурсы. Стоит отметить, что сюжет подан в весьма интересной форме с кат-сценами, диалогами и анимациями. Некоторые компьютерные игры не могут похвастаться таким продуманным сюжетом, а уж что говорить про мобильный рынок. Разработчики большие молодцы и только за сюжет игру уже можно хвалить. Лично я получил море удовольствия от просмотра кат-сцен, объясняющих историю проекта.

Геймплей

Игровой процесс Shelter War довольно просто и понятен — у нас есть небольшой бункер с несколькими комнатами, но его нужно постоянно развивать и улучшать, чтобы двигаться дальше. Постепенно бункер станет больше, в нем появится намного больше помещений и жителей, которые выполняют самые разные задачи. Некоторые виртуальные жители бункера поддерживают его состояние и добывают условные ресурсы, а некоторые вступают в бой с противниками, добывая ресурсы и открывая новые территории. Это достаточно интересный процесс развития, так как здесь буквально каждый юнит что-то значит, каждый отвечает за поставленные задачи и так далее. Разработчики смогли реализовать довольно увлекательный игровой процесс, который не давит на игрока и не требует от него вложения слишком уж большого объема времени. Не обязательно сидеть в игре двадцать четыре часа в сутки.

Донат

Конечно, в бесплатной игре, которая подразумевает мультиплеер и сражения с другими игроками, есть встроенные покупки, которые влияют на игровой процесс. К сожалению, от этого никуда не деться — разработчики хотят зарабатывать деньги на своем проекта, плюс им нужно поддерживать сервера, чтобы вы могли играть в сети. За реальные деньги игрок может купить целый набор различных преимуществ, которые позволяют не переживать о развитии своей базы, да и про сражения с врагами тоже можно будет не переживать. Вы просто наслаждаетесь происходящим на экране, изредка вкладывая средства в дополнительные бонусы. Конечно, это немного разочарует тех, кто хочет самостоятельно развиваться и получать преимущество временем и умом. Но это бесплатная игра и за реальные деньги игроки всегда получат больше, чем те, кто потратит свое время на развитие и понимание основ.

Итог

Игра далеко не уникальная, ведь на рынке есть просто море подобных проектов, в которых нужно строить базу, развивать ее и так далее. Вот только здесь разработчики позаботились о сюжетной линии, вложили средства в красивый виртуальный мир, потратили ресурсы на проработку сражений и параметров персонажей. Каждого героя вы можете улучшить, можете экипировать его новым оружием и броней, плюс врагов здесь очень много — сражаться можно буквально днями напролет. Отличный вариант убить время.

Комментарии и отзывы Shelter War
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