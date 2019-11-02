Обзор Skyway Auto. Автомобильная зарядка с поддержкой Quick Charge 3.0

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию автомобильную зарядку Skyway Auto, получившая под свое управление сразу 2 USB порта и поддержку технологии Qualcomm Quick Charge 3.0. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.Устройство поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя само зарядное устройство и документацию.

Внешний вид и функционал

Перед нами компактное, стильное зарядное устройство, которое предназначено для осуществления быстрой зарядки ваших мобильных устройств. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Нижняя часть корпуса выполнена из прочного пластика.

Верхняя часть корпуса обзавелась металлической вставкой, под которой находится подсвечиваемая область.

Сверху расположены два USB-порта для зарядки мобильных устройств. Благодаря поддержке быстрой зарядки Qualcomm QuickCharge 3.0 пользователям не придется долго ждать, чтобы подзарядить, к примеру свой смартфон. Максимальный выходной ток составляет 3 А. Этого, как нам кажется, более чем достаточно для полноценной работы. Кроме того, вы сможете одновременно заряжать до 2х мобильных устройств, что очень важно.

Итоги

Подводя итоги по автомобильной зарядке Skyway Auto следует отметить, что перед нами незаменимый помощник, позволяющий, при необходимости быстро подзарядить свое мобильное устройство. Благодаря своим компактным габаритам и стильному дизайну, устройство не займет много места и сумеет вписаться в интерьер любого автомобиля. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.

Особенности