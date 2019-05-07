Обзор Smashing Rush. Необычный раннер

2019-05-07, Автор - Влад Волошин; Продукт - Smashing Rush; [101]
Стоит отметить, что жанр раннеров давно считается устаревшим — геймеры радовались данным играм лет пять назад, но сейчас, когда смартфоны стали мощнее, все перешли на более продвинутые проекты. Тем не менее, для разработчиков мобильных игр этот жанр можно назвать золотой жилой, ведь на разработку проектов вроде Smashing Rush не нужно тратить много времени и денег. Конечно, благодаря этому и уникальности в играх тоже нет — буквально каждый второй раннер ощущается точно так же, как и предыдущие. Но, мне Smashing Rush очень понравилась своими механиками и многогранностью, так что было решено об игре рассказать подробнее. Это классический раннер с видом сбоку, только авторы решили пойти другим путем и сделать не бесконечный бег, а заход по определенному отрезку карты. Вот давайте и посмотрим на то, насколько этот шаг был оправдан и стоит ли тратить свое время на данную игру.

Геймплей

В плане игровых механик практически ничего нового и нет — разработчик предлагает игроку пробегать разного рода трассы от начала до конца и получать за это монетки, которые потом можно тратить. Однако, зарабатывать эти монетки довольно трудно, так как карта построена не в виде тоннеля, а в виде открытого пространства с определенными предметами на вашему пути. То есть, вы можете пробежать весь отрезок хоть десять раз, но пока не упадете мимо платформы, вы не найдете скрытую часть локации с дополнительными предметами. Это меня и заинтересовало — разработчики постарались разнообразить игровой процесс при помощи вот такой нелинейности. Фактически, геймер будет с интересом проходить уровни раз за разом и ему при этом даже не будет скучно. Это весомый аргумент, ведь большая часть раннеров довольно скучно реализованы и быстро надоедают геймеру. Здесь такой проблемы нет и это приятный бонус.

Управление

Авторы Smashing Rush решили максимально упростить свою игру, чтобы пользователь не ломал себе голову над управлением. У нас есть две клавиши — одна отвечает за короткий рывок, а вторая за прыжок. То есть, привыкнуть к управлению вы можете буквально за две минуты игрового процесса. Правда, есть определенные тонкости. Например, рывок имеет определенную длину и вам нужно нажимать клавишу вовремя, чтобы не застрять в преграде. Кроме того, если нажать на прыжок два раза, то наш персонаж сделает кувырок в воздухе и поднимется немного выше. Не скажу, что это крайне сложно, но стоит учитывать.

Режимы

Уровни получились достаточно разнообразными и их можно проходить разными путями, но на этом разработчики решили не останавливаться и пошли дальше — они создали сразу три режима. Это позволяет вам не грустить и играть с удовольствием достаточно длительное время, комбинируя разные режимы забегов. Правда, сразу все режимы не будут доступны и сначала нужно будет провести достаточно много времени в стандартном классическом, но это лишь дело времени. Такой подход лично мне нравится — игрок не будет уставать от разнообразия.

Итог

В заключении хочется сказать, что Smashing Rush, конечно, является далеко не идеальным представителем своего класса. Но, разработчики сделали упор на разнообразие и тем самым перекрыли целый ряд недостатков. Ведь самое главное, что вы получаете удовольствие от данного игрового процесса, а все остальные минусы уходят на задний план. Если вы большой фанат именно раннеров и хотите попробовать нечто необычно, то смело загружайте и играйте — даже нет надоедливого доната, сложного управления и прочих проблем. Можно наслаждаться, ставить рекорды и убивать время.

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