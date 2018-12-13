Обзор Stickman Hook. Как Человек-паук

2018-12-13, Автор - Влад Волошин; Продукт - Stickman Hook; [54]
Геймеры обожают простенькие игровые проекты, так как на них не нужно тратить много свободного времени — ты можешь буквально сразу запустить игру и пройти множество уровней. Это круто и это позволяет в скучных ситуация немного себя развлечь. Например, в пути на работу просто достаешь смартфон из кармана и начинаешь играть в тот же Stickman Hook. Игра не требует много мощности смартфона и практически не садит батарею, что крайне важно в большинстве ситуаций. При этом, вы спокойно играете в течение пяти минут и потом можете смело закрывать приложение. Здесь не нужно сидеть на уровне по десять-двадцать минут и отвлекаться от реальной жизни. Достаточно пройти уровень или два, тем самым убивая время в поездке или длинной очереди за мороженым, после чего вновь вернуться к реальной жизни. Если вам тоже такой проект давно был нужен, то обязательно прочитайте этот обзор — он будет вам интересен.

Геймплей

Игровой процесс максимально простой и понятный — у нас есть персонаж, который умеет сворачиваться в шар и отскакивать от определенных поверхностей. Помимо этого, он умеет цепляться за круглые платформы и перемещаться на белой веревке. Она, кстати, сильно напоминает паутину Человека-паука. Задача геймера заключается в том, чтобы добраться до финиша и при этом не упасть вниз. Поверьте, это не так уж легко, особенно если учитывать, что физика здесь работает довольно странно и моментами заставляет реагировать очень шустро. Но, в целом, геймплей получился очень бодрым и веселым, можно без труда занять себя на какое-то время и прыгать между платформами интересно. Отмечу, что каждый уровень можно проходить десятком разных способов, одного единого пути нет. Некоторые уровни я вовсе прошел без «паутины», просто прыгал от платформ и все. И это круто, ведь у вс есть возможность фантазировать.

Уровни

Разработчики весьма умело работают над повышением сложности уровней, но иногда кажется, что работают не совсем правильно. Например, в начале игры мне приходилось думать и анализировать ситуацию, примерно в середине классического набора уровней я просто прыгал и проходил уровень, а последние задачи какие-то вообще легкие оказались. То есть, ровного повышения сложности нет и там, где вы ожидаете чего-то невероятного, можно нажать два раза по дисплею и выиграть. Это сбивает с толку, но потом привыкаешь и играется уже более комфортно.

Донат

Встроенные покупки здесь есть и они реализованы в виде рекламных заставок, которые иногда появляются на экране. Вы можете потратить немного личных денег и отключить рекламные баннеры, чтобы играть было еще удобнее и веселее. Правда, они лично мне вообще не мешают — играется хорошо и с рекламой. Она появляется крайне редко, внешний вид для персонажа открывается за прохождение уровней, смысла тратить личные средства вообще не вижу. Зато у вас будет возможность похвалить разработчика и отдать ему немного денег, чтобы он сделал еще что-то в таком духе. Думаю, возможность неплохая.

Итог

Игрушка очень простая, понятная и веселая — вы просто играете, проходите уровни, наслаждаетесь игровым процессом. Здесь нет сложных механик или управления, которое сильно портит нервы. Разработчики понимают свою аудиторию и делают ту игру, которая будет интересна и увлекательна. Особенно стоит похвалить их за крутые уровни с интересными платформами и геометрией, где иногда можно победить совершенно неожиданным образом. Осталось только избавиться от рекламы и можно будет двигаться дальше, осваивая новые режимы и карты. Для поездок на метро идеально подходит.


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