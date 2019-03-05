Обзор Sushi Bar. Давайте готовить суши

Довольно редко в последнее время встречаются действительно интересные игровые проекты для мобильных телефонов. Разработчикам не хватает фантазии как-то нестандартно реализовать механики или сам жанр, либо же все это реализовано на очень уж плохом уровне. Однако, иногда удается найти нечто необычное, вроде Sushi Bar, где можно с удовольствием провести массу своего времени и насладиться этим процессом. Особенно круто в такие игры играть во время поездок.

Игровой процесс

Большая часть современных игровых проектов построена вокруг бездумного нажатия по дисплею. Практически каждая игра построена на основе формулы, в которой чем чаще ты нажимаешь на экран, тем больше ты получаешь бонусов за свои действия. В этой игре разработчики решили заставить нас думать и у них даже неплохо получилось. Во-первых, вам нужно не только нажимать на экран, чтобы наш повар делал суши быстрее, но и нажимать на посетителей, чтобы они быстрее поглощали еду и уходили, оставляя свои деньги у нас. То есть, нужно не просто тыкать по дисплею, но и постоянно контролировать происходящее, вовремя все делать, реализовывая свой потенциал. Этим игра уже сильно отличается от большинства конкурентов на рынке, так как игрока вынуждают думать и анализировать. И, к счастью, на этом суть проекта не заканчивается, ведь нам еще нужно думать над улучшениями.

Апгрейд

Очень важно правильно распределять ресурсы при улучшении своего рабочего пространства. У нас есть возможность вкладывать ресурсы в улучшение скорости вращения стола, в повышение стоимости пищи и увеличение количества посадочных мест. Так вот, ускорять ленту в начале нет никакого смысла, ведь приготовленная еда будет просто ездить вокруг и не приносить дохода. Помимо этого, не стоит сразу вкладывать массу средств в повышение стоимости блюд, лучше вложить деньги в увеличение количества посадочных мест. Тогда клиентов будет гораздо больше, они все будут употреблять пищу и приносить доход. Дальше уже постепенно улучшаем скорость ленты и стоимость блюда, чтобы зарабатывать больше. Также стоит обратить свое внимание на улучшение повара, который готовит суши и роллы — чем выше у него уровень прокачки, тем больше разных блюд он умеет готовить и приносит, соответственно, больше личных средств.

Новые возможности

С повышением уровня вашего аккаунта, а он растет от количества проданной еды, вам будут открываться новые возможности. Например, на седьмом уровне нам дают возможность взять нового повара и он будет готовить дополнительные блюда. Логично, что два повара готовят гораздо больше еды, чем один, а значит и прибыль вырастет. На пятнадцатом уровне открывается третий повар, а на 25 можно даже открыть второй зал. То есть, у вас всегда будет мотивация играть больше, кормить виртуальных посетителей и зарабатывать на этом средства, чтобы улучшать свои параметры и двигаться дальше. В этом плане игра очень порадовала, сразу видно, что люди знают свое дело.

Итог

Важно отметить, что играть можно даже без вложения реальных денег. Это очень приятная деталь, ведь иногда разработчики буквально вынуждают вас вкладывать реальные средства, а здесь вам просто предлагают смотреть короткие рекламные ролики, чтобы получить в три раза больше бонусов. Настоятельно советую вам использовать подобные возможности, ведь всего за 20-30 секунд просмотра ролика вам выплатят довольно много виртуального золота и это позволит быстрее развить ресторан. Очень увлекательная игра получилась, в которой легко проводить часы своего времени.