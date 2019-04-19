Обзор TRUST GXT 155C. Лучшая игровая мышка за свою цену

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Современные игровые компьютерные мышки уже давно не те примитивные девайсы с тремя кнопками управления. На сегодняшний день это многофункциональные решения, позволяющие полностью погрузиться в свою любимую компьютерную игру. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию одного из представителя игровых мышек от компании TRUST. Встречайте, перед вами модель GXT 155C. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Игровая мышь TRUST GXT 155C

Футляр для грузиков

8 грузиков по 2 гр. каждая

Руководство пользователя и гарантийный талон

Устройство поставляется в стилизованной картонной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о данном девайсе. В комплектацию включено следующее:

Особенности

Цвет: зеленый

Принцип работы: оптическая светодиодная

Дизайн: для правой руки

Система регулировки веса

Количество клавиш: 11

Длина провода: 1.9 м

Вес грузика: 2 гр

Количество грузиков: 8

Тип захвата: пальма

Встроенная память

Диапазон DPI: 100 - 4000 dpi

Модель датчика: A3050

Скорость слежения: 60 ips

Частота опроса: 125/250/500/1000Гц

Внешний вид и функционал

Разработчикам следует отдать должное за дизайн устройства. Как нам кажется, внешность данного девайса придется по душе даже самым капризным пользователям, а все благодаря использованной армейской зеленой расцветке, которая идеально сочетается с любой игровой зоной геймера.

К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не возникло, все детали закреплены аккуратно и надежно. На матовом корпусе не остаются следы от пальцев, что не может не порадовать. Мышка выполнена для правшей с типом захвата пальма. Устройство отлично ложиться в руку и не соскальзывает даже в самые активные моменты, что очень важно для современных игроков.

На верхней части мышки расположились основные кнопки управления: правый/левый клик мышки и прорезиненное колесико прокрутки. Здесь же находится дополнительная настраиваемая кнопка управления. Чуть выше можно увидеть две дополнительные кнопки для переключения Dpi.

Для удобства разработчики добавили рядом с ними светодиодные индикаторы режимов Dpi. Диапазона более чем достаточно, чтобы найти для себя идеальный уровень для работы и игры. Минимальное значение Dpi составляет 100, а максимальное достигает 4000 Dpi.

Понравилось то, что боковые грани устройства получили шероховатую поверхность, что существенно увеличивает сцепку с вашей рукой. Здесь же есть небольшие выступы под пальцы.

На левой гране девайса обосновались еще 5 дополнительных кнопок управления под большой палец. Другими словами, если вы любите играть в MOBA игры, TRUST GXT 155C идеально подойдет для всех необходимых задач.

На нижней части устройства находится оптический датчик A3050, который отлично показывает себя в работе в различных ситуациях. Рядом с ним расположились четыре тефлоновые ножки, позволяющие получить лучшее скольжение по поверхности. Здесь же есть еще одна кнопка, которая отвечает за переключение между профилями мышки. Благодаря встроенной памяти устройства вы можете хранить в ней сразу 5 настроенных профилей.

Отдельное внимание следует уделить тому, что пользователям дается возможность отрегулировать вес устройства. Для этого в комплектации есть сразу 8 грузиков по 2 гр. каждая. Отсек для грузиков находится на нижней части девайса. Для того, чтобы хранить грузики разработчики добавили в комплектацию с устройством дополнительный футляр.

На официальном сайте компании производителя вы можете скачать расширенную версию программного обеспечения для программирования кнопок управления и создания различных макросов. Вы легко можете изменить функционал 11 кнопок управления и выставить необходимые команды.

Здесь же вы можете настроить до 5 профилей, которые будут храниться в памяти мышки. Есть возможность настроить Dpi, частоту опроса и многое другое. Вы можете настроить подсвечиваемую область мышки. Вся подсветка расположилась на тыльной части устройства и колесике прокрутки. Вы легко сможете подобрать для себя подходящий цвет, что позволит идеально вписаться устройству в любой интерьер.

Финальным штрихом является кабель с оплеткой длиной в 1.9 м, чего более чем достаточно для полноценной работы. Сам кабель стилизован под цвет мышки и идеально подчеркивает его игровой характер.

Итоги

Подведем итоги по игровой компьютерной мышке TRUST GXT 155C. Если вы частенько зависаете перед монитором своего ПК, наслаждаясь очередной виртуальной игровой новинкой, но все еще используете обычную компьютерную мышку, то обязательно попробуйте свои возможности в одном тандеме с данным устройством. Мы уверены, что возможности девайса вам сразу же придутся по душе и ваши навыки существенно увеличатся. Благодаря своей удобной форме рука не устает даже при длительных игровых сессиях, и вы всегда чувствуете себя как рыба в воде. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы, 11 настраиваемых кнопок управления, наличие подсветки и ПО, отличный функционал и конечно же привлекательная цена. Что касается минусов, ничего существенного нам выявить не удалось.