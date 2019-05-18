Обзор TRUST GXT 209 XXXL. Игровой коврик с мягким покрытием

Согласитесь, современные геймеры весьма щепетильно относятся к различной компьютерной периферии, и частенько ищут для себя что-то новое и интересное, что могло бы преобразить их рабочую зону. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию идеальную площадку для размещения вашей мышки и клавиатуры. Встречайте, перед вами игровой коврик TRUST GXT 209 XXXL, который сумеет вписаться в любой интерьер игровой зоны. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Устройство поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. На момент написания обзора средняя стоимость TRUST GXT 209 XXXL составляла приблизительно 1900 рублей. В комплекте поставки нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости. Внутри упаковки находится лишь сам коврик и фирменная наклейка компании производителя.

Особенности

Назначение коврика: Игровой

Форма: Прямоугольная

Жесткость: Мягкий

Верхнее покрытие: Ткань

Материал основания: Резина

Ширина: 90 см

Высота: 30 см

Толщина: 3 мм

Дизайн

Перед нами удобный коврик, получивший под свое управление стильный дизайн и большие габариты, позволяющие разместить на нем вашу мышку и клавиатуру. Размеры коврика составляют 900 х 300 мм.

Несмотря на свою прямоугольную форму коврик разделен на три участка. Центральная часть выделена небольшими вырезами, что придает коврику агрессивный, игровой характер.

Работать на данном коврике очень удобно, а все благодаря тому, что боковые части коврика чуть шире середины, что позволило получить большее пространство для вашей мышки.

Верхняя часть коврика обзавелась тканевой поверхностью, которая отлично подойдет для любых типов игровых мышек. Она гладка и бесшовная, что позволяет легко очистить коврик от пыли.

Благодаря резиновому основанию коврик отлично держится на установленном месте и не скользит по поверхности стола.

Разработчикам следует отдать должное за прочные простроченные края коврика, которые сумеют продлить жизнь TRUST GXT 209 XXXL на длительный срок и предотвратить от расслоения.

На левом нижнем углу коврика можно увидеть стильный логотип компании. Порадовало то, что здесь никаких лишних картинок, которые бы отвлекали внимание. Разработчикам удалось достичь золотой середины.

Итоги

Подведем итоги по игровому коврику TRUST GXT 209 XXXL. Перед нами отлично решение, позволяющее не только приукрасить интерьер вашей игровой зоны, но и позволить получить плюс 10 к скилу в той или иной игре. Благодаря использованным материалам, данное решение сумеет прослужить вам достаточно долгое время. Среди плюсов следует отметить следующее: большая поверхность дает возможность пользователю разместить на коврике клавиатуру и мышь, идеально подходит для любых игровых мышей (независимо от типа сенсора), простроченные края, текстурное покрытие для высокой точности и плавности управления, отличное противоскользящее покрытие нижней стороны и конечно же приятная цена. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность коврика нам выявить не удалось.