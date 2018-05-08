Обзор Tacticool. Шутер от третьего лица

2018-05-08, Автор - Влад Волошин; Продукт - Tacticool; [80]
Я всегда достаточно негативно отношусь ко всем шутерах на мобильной платформе. Все потому, что не мое игра на сенсорном дисплее работать нормально, если изначально ее создавали для мышки и клавиатуры. Конечно, разработчики разными способами изощряются и делают свои проекты более интересными и удобными, но в конечном счете ничего из этого не получается. Разработчики проекта Tacticool решили сделать игру от третьего лица, чтобы вам было удобнее играть, плюс управление сделали максимально удобным и похожим на шутер для консоли. Я поиграл некоторое время и могу сказать, что это прямо крутая игра, без всякого сомнения. Может не лучшей шутер, но один из лучших — точно. Да и сейчас он находится в бета-тесте, то есть какие-то моменты может потом исправят. Уже сейчас играть достаточно интересно и весело, есть определенные тактики и варианты сражения, так что обязательно попробуйте — вам понравится.

Игровой процесс

Это шутер, так что здесь, как бы это не удивительно звучало, нужно стрелять. У нас вид от третьего лица, так что угол обзора ограничен и когда вы бегаете по карте, вам видна лишь небольшая часть вокруг вас. Естественно, у врагов аналогичные ограничения имеются и побеждает тот, кто лучше знает карту, кто лучше двигается, кто стреляет точнее и бросает гранаты вовремя. Хочу сказать, что шутер действительно многогранен и позволяет играть в своем стиле, побеждать врага за счет определенной тактики и личных навыков. Карта большая, но не настолько, чтобы вы пол раунда бегали в поисках игроков, плюс несколько режимов имеется, которые дают вам возможность играть с большим интересом. Удивляюсь, но этот шутер действительно выглядит добротной заменой настольных вариантов, особенно если вы любите играть со смартфона.

Управление

Разработчик попытался сделать игру более удобной и у него получилось. Я играл несколько часов и вообще не могу сказать, что были какие-то проблемы с прицеливанием или движениями. У нас в левой части экрана джойстик для управления движением, а все остальное пространство позволяет менять камеру обзора. Плюс, имеются несколько клавиш управления для смены магазина, броска гранаты и так далее. Стреляет наш персонаж автоматически, когда прицел наводится на противника, имеется «прилипание» прицела, если враг находится в определенном радиусе. То есть, вам не обязательно прямо точно наводить прицел в голову врага, просто поведите в его сторону, а там автомат уже сам выстрелит.

Стратегия

Благодаря нескольким вариантам оружия, а его здесь не так уж и много, вы можете играть разными способами. Есть фанаты ближнего боя — они бегают с дробовиками и если такой добежал к вам, то все, пора умирать. Можно брать в руки автомат и давить врага убойной силой со среднего расстояния. Можно взять в руки винтовку снайперскую и стрелять издалека (у снайперских винтовок дальность обзора выше), когда враг вас даже не видит. У каждой тактики есть свои преимущества и недостатки, каждый выберет что-то для себя.

Итог

Конечно, в игре есть встроенные покупки — вы можете купить валюты за реальные деньги, но это совсем не обязательно. Разработчик дает вам возможность получать бонусы за просмотр рекламных роликов, плюс есть призы раз в сутки или чаще, которые позволяют развивать персонажа и получать от этого определенные преимущества. Я купил снайперскую винтовку, вложил много ресурсов в ее улучшение и теперь убиваю с одного выстрела практически любого противника. При этом, я не вкладывал в игру ни копейки, а играю с удовольствием и каждый день хочется еще и еще.


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