Обзор Tank Stars. Война в онлайне

2018-07-02, Автор - Влад Волошин; Продукт - Tank Stars; [120]
Активное развитие технологий позволяет разработчикам мобильных игр выходить на совершенно новый уровень возможностей и игровых механик. некоторое время назад, буквально года два, мы активно играли в раннеры и радовались широкому набору возможностей. Теперь разработчики получили возможность создавать онлайн-проекты и радовать потенциальных игроков возможностью сражаться друг с другом в сети. Игра Tank Stars является ярким примером того, что такие игры могут быть интересными, увлекательными и приносить радость, комфорт и удовольствие. Я поиграл некоторое время и могу заявить, что это одна из самых увлекательных игр за последнее время. Теперь пришло время рассказать вам обо всех особенностях виртуального мира, чтобы получить больше побед на поле боя, наказать врагов и выйти в лидеры. Будет непросто, ведь игра не очень казуальная, но если тренироваться, то все у вас получится.

Геймплей

Игровой процесс проекта построен на сражениях между танками. В начале игры на карте находится два противника, каждый обладает своим запасом здоровья, оружием и прочими характеристиками. Далее, поочередно каждый из вас будет наносить по противнику урон, надеясь на точное попадание и победу. Иногда для этого нужно будет долго целиться и придумывать, как же победить противника, но иногда достаточно просто навести в нужную сторону дуло своего танка и нажать на кнопку атаки. Это довольно просто и легко, но только лишь на словах. На самом деле победить противника достаточно тяжело, нужно двигаться, принимать более удобную позицию для атаки, тренироваться и так далее. То есть, победить легко у вас точно не получится, даже если вы большой фанат подобных игр и уже натренировались попадать по мишеням с большого расстояния. Танки требуют особого внимания.

Управление

Стоит отметить, что управление здесь представлено двумя главными контроллерами. Первый отвечает за езду вперед и назад, он расположен в левой части экрана и это позволяет вам двигать свой танк для того, чтобы занять более выгодную позицию для атаки. В правой части экрана расположена кнопка для прицеливания — вы можете выбрать угол наклона, дальность и так далее. Собственно, эти два контроллера и дают вам возможность сражаться с противниками, при том воевать можно самыми разными способами. Некоторые снаряды должны попасть хотя бы рядом с врагом, некоторые требуют точного попадания.

Донат

Я хотел протестировать встроенные покупки в этой игре, но при нажатии на кристалл, который здесь можно купить только за реальные деньги, мне ничего не позволили купить, просто вылетала ошибка. Тоже самое с рекламой — вам предлагают не ждать открытия ящика и получить предметы быстрее, если посмотрите рекламный ролик. Однако, открыть ролик мне не удалось. Видимо, разработчики хотят немного заработать денег, у них даже идеи неплохие, но реализовать их на должном уровне не получилось. Хотя, эти вложения особо на игровой процесс и не повлияют.

Итог

Ничего лучше и придумать нельзя — у нас есть возможность сражаться с другими пользователями из интернета, карать врагов и получать от этого массу удовольствия. При этом, все зависит лишь от вашего умения, точности и стратегии, победить исключительно за какие-то вложения реальных денег не получится. Даже если у вас будет крутой снаряд, им еще нужно попасть по врагу, никто просто так не позволит забрать победу. Сражения активные, быстрые и интересные, постепенно открываются новые режимы сражений. Вообщем, все сделано достаточно хорошо, нужно лишь научиться попадать.


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