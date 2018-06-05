Обзор TanksALot. Мультиплеер с танками...

В последнее время разработчики мобильных проектов решили делать больше упор на варианты с мультиплеером. Причина весьма простая — из такого рода продуктов намного проще зарабатывать деньги. Когда пользователь сражается с ботами у него не возникает желания вкладывать ресурсы в победу, ведь бот не наносит ему моральных «травм» после поражения. Другое дело — сражение с реальными людьми, когда поражение показывает, что ты играешь хуже другого пользователя. В TanksALot разработчика день умело решил играть на данном чувстве и предоставил вам возможность сражаться с другими игроками с максимальным удовольствием. Правда, для победы нужно иметь хорошую реакцию и правильно пользоваться возможностями своего танка, иначе победы не будет. Обо всех деталях новинки мы сегодня и поговорим, чтобы вы понимали чего стоит ожидать от будущего релиза. Да, игра пока что в раннем доступе.
ГеймплейВ основе игрового процесса лежат сражения между игроками на танках. У нас есть небольшая карта симметричной формы, где слева и справа находятся точки воскрешения, а по центру имеется несколько стен и кустики, чтобы можно было воевать. В каждой команде всего по три танка, так что массовых сражений ждать не стоит. Каждый играет так, как ему хочется — можно атаковать в лоб, можно обходить противника со спины, можно стрелять издалека. Тут каждый придумает чем себя занять, а победа достается тому, кто набрал больше убийство за раунд. То есть, кто из команд набил больше убийств. Сражения проходят довольно активно и весело, здесь никто не даст стоять на одном месте и ничего не делать, нужно постоянно двигаться, стрелять, маневрировать, уходить от атаки противника. Вообщем, банальных воинов быстро побеждают, нужно думать головой и активно действовать, чтобы карать всех и вся.
УправлениеК моему большому удивлению, разработчикам удалось сделать управление довольно простым и отзывчивым, так что играть очень даже комфортно. В левой части экрана расположен виртуальный джойстик, которым вы двигаете свой танк по полю битвы, а когда нажимаешь на экран, то появляется полоса с атакой. Отпускаешь и снаряд летит в ту сторону, куда целился. Если быстро нажимать и отпускать, то ваше орудие выпускает массу снарядов в одном направлении, так можно подавлять врага огневой мощью. В принципе, это все, что можно сказать про управление.
ДонатКонечно же в игре есть встроенные покупки и они действительно влияют на ваши успехи в сражениях, при том достаточно сильно. Например, вы можете ускорить открытие ящиков за кристаллы, которые раннее покупали за реальные деньги. Открывая сундуки можно набрать больше карточек для апгрейда своего танка и его орудия, чтобы потом наносить больше урона по противникам. Учитывая такое преимущество, вы можете быстрее продвигаться по лигам и делать свой танк еще более мощным и опасным. У обычного игрока такой возможности не будет, ему нужно будет много играть, стараться и ждать, чтобы добиться хотя бы половину такой сборки.
ИтогПолучилась довольно неплохая игрушка, которая принесет вам удовольствие, если вы большой ценитель именно мультиплеера на своем смартфоне. Здесь для этого есть абсолютно все — простое и понятное управление, довольно компактная карта и простой процесс сражения. Любой сможет сражаться и наслаждаться происходящим, даже если вы не большой фанат танков и всего в таком духе. Думаю, это заявка на одну из лучших игр для сети, правда донат сильно портит ощущения от перестрелок. Но, с этим мы ничего поделать уже не можем, разработчики тоже хотят денег.