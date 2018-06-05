Обзор TanksALot. Мультиплеер с танками

2018-06-05, Автор - Влад Волошин; Продукт - TanksALot; [83]
В последнее время разработчики мобильных проектов решили делать больше упор на варианты с мультиплеером. Причина весьма простая — из такого рода продуктов намного проще зарабатывать деньги. Когда пользователь сражается с ботами у него не возникает желания вкладывать ресурсы в победу, ведь бот не наносит ему моральных «травм» после поражения. Другое дело — сражение с реальными людьми, когда поражение показывает, что ты играешь хуже другого пользователя. В TanksALot разработчика день умело решил играть на данном чувстве и предоставил вам возможность сражаться с другими игроками с максимальным удовольствием. Правда, для победы нужно иметь хорошую реакцию и правильно пользоваться возможностями своего танка, иначе победы не будет. Обо всех деталях новинки мы сегодня и поговорим, чтобы вы понимали чего стоит ожидать от будущего релиза. Да, игра пока что в раннем доступе.

Геймплей

В основе игрового процесса лежат сражения между игроками на танках. У нас есть небольшая карта симметричной формы, где слева и справа находятся точки воскрешения, а по центру имеется несколько стен и кустики, чтобы можно было воевать. В каждой команде всего по три танка, так что массовых сражений ждать не стоит. Каждый играет так, как ему хочется — можно атаковать в лоб, можно обходить противника со спины, можно стрелять издалека. Тут каждый придумает чем себя занять, а победа достается тому, кто набрал больше убийство за раунд. То есть, кто из команд набил больше убийств. Сражения проходят довольно активно и весело, здесь никто не даст стоять на одном месте и ничего не делать, нужно постоянно двигаться, стрелять, маневрировать, уходить от атаки противника. Вообщем, банальных воинов быстро побеждают, нужно думать головой и активно действовать, чтобы карать всех и вся.

Управление

К моему большому удивлению, разработчикам удалось сделать управление довольно простым и отзывчивым, так что играть очень даже комфортно. В левой части экрана расположен виртуальный джойстик, которым вы двигаете свой танк по полю битвы, а когда нажимаешь на экран, то появляется полоса с атакой. Отпускаешь и снаряд летит в ту сторону, куда целился. Если быстро нажимать и отпускать, то ваше орудие выпускает массу снарядов в одном направлении, так можно подавлять врага огневой мощью. В принципе, это все, что можно сказать про управление.

Донат

Конечно же в игре есть встроенные покупки и они действительно влияют на ваши успехи в сражениях, при том достаточно сильно. Например, вы можете ускорить открытие ящиков за кристаллы, которые раннее покупали за реальные деньги. Открывая сундуки можно набрать больше карточек для апгрейда своего танка и его орудия, чтобы потом наносить больше урона по противникам. Учитывая такое преимущество, вы можете быстрее продвигаться по лигам и делать свой танк еще более мощным и опасным. У обычного игрока такой возможности не будет, ему нужно будет много играть, стараться и ждать, чтобы добиться хотя бы половину такой сборки.

Итог

Получилась довольно неплохая игрушка, которая принесет вам удовольствие, если вы большой ценитель именно мультиплеера на своем смартфоне. Здесь для этого есть абсолютно все — простое и понятное управление, довольно компактная карта и простой процесс сражения. Любой сможет сражаться и наслаждаться происходящим, даже если вы не большой фанат танков и всего в таком духе. Думаю, это заявка на одну из лучших игр для сети, правда донат сильно портит ощущения от перестрелок. Но, с этим мы ничего поделать уже не можем, разработчики тоже хотят денег.


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