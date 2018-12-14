Обзор Tiles Hop. Попробуй не упади

Большинство современных игровых проектов построены на уже известных механиках, к которым игроки привыкли и хотят в таком тратить свое время. К примеру, когда-то давно появилась игра с аналогом виртуального пианино, где вам нужно было активно нажимать пальцами по дисплею и попадать в правильные ноты. После этого была целая вереница неудачных копий, которые разочаровали как самих разработчиков, так и геймеров. Так что я очень рад, что в свет отправилась крутая игра под названием Tiles Hop. Она действительно интересно реализована, в нее интересно играть и вы быстро привыкните к управлению и прочим деталям. Для тех геймеров, которые хотят получить быструю игру с короткими сессиями — идеальный вариант. Активно играю, например, когда еду на работу — путь получается не таким длинным и скучным, как без игры. Но, собственно, давайте посмотрим на то, что этот проект умеет и почему он мне так понравился.

Геймплей

В основе игрового процесса Tiles Hop лежит скорость вашей реакции и умение правильно водить пальцем по дисплею. У нас есть виртуальный шарик, который двигается вслед за вашим пальцем. Если вы отпускаете палец или убираете его с дисплея, то игра автоматически уходит в паузу, так что проиграть из-за неосторожности крайне тяжело. Далее, у нас есть длинный коридор, по которому нужно шарику двигаться, но для этого еще нужны и платформы, от которых наш главный герой будет отскакивать. Вам нужно двигаться пальцем, передвигая шарик с платформы на платформу и получать при этом очки и так далее. Если вы будете делать все правильно, то игра вскоре ускорится и нужно будет более активно двигаться, чтобы не упасть вниз. В принципе, ничего нового в жанре раннеров не произошло, но выглядит такой стиль геймплея очень даже привлекательно и бодро. Мне понравилось.

Сложность

Очень трудно в казуальных играх постепенно наращивать сложность прохождения, чтобы игрок действительно играл с удовольствием. В данной игре, как и в большинстве остальных, используют банальное ускорение геймплея — платформы двигаются быстрее и вам нужно активнее водить пальцем по экрану. Помимо этого, иногда разработчик подкидывает сложные задачки вроде отдаленных платформ или чередования платформ слева и справа на экране. Все вместе это работает очень даже неплохо — геймер ощущает, что игра стала сложнее, но не настолько, чтобы вы прямо ощущали дискомфорт.

Донат

Встроенные покупки здесь есть, но они вам ничего практически не дают. Дело в том, что разработчик зарабатывает на редких показах рекламы и продаже камней, которые нужны для открытия новых стилей шаров или музыки. Стили ничего не дают, кроме эстетического наслаждения, а открывать музыку можно просмотром одного рекламного ролика, что совсем не критично. Плюс за одну успешную игру мне удалось собрать 58 шаров, тогда как на один трек или стиль нужно всего 50. То есть, можно без доната спокойненько играть и получать удовольствие. Разве что вы захотите порадовать разработчиков, тогда да, можно и вложиться.

Итог

В плане геймплея игра очень крутая — вы постоянно находитесь в движении, нужно активно думать и быстро двигать шар по платформам, чтобы получить очки и забрать драгоценные камни. Это действительно круто реализовано и если вы большой фанат раннеров с необычным исполнением, то обязательно обратите свое внимание. Да и донат, как оказалось, ничего здесь не решает — можно без труда прыгать по квадратикам без вложения реальных денег. Отличный повод размять пальцы и убить скучное время по пути на работу или обратно. Всем советую хотя бы попробовать.