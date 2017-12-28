Обзор TrendVision. Пять вариантов крепления смартфона в автомобиле

Смартфоны всегда находятся под рукой, сложно представить жизнь современного человека без этих маленьких помощников. Помогают они нам в различных сферах жизни, позволяя получать доступ к информации в глобальной сети, совершать голосовые вызовы, общаться с близкими и друзьями в социальных сетях и вести деловую переписку. И сегодня мы рассмотрим сразу несколько аксессуаров, позволяющих комфортно эксплуатировать смартфон в автомобиле, это новые крепежи от компании TrendVision.

Это новая серия, рассмотрено будет сразу пять креплений. Надеемся, что этот обзор позволит выбрать вам оптимальный вариант под ваш автомобиль и требования. Все они поставляются в симпатичной коробке с качественной полиграфией. Комплект включает несколько металлических площадок с клеящейся основой, тряпочками для протирки и технической документации.

Объединяет все крепления использование магнитов. Ответная часть представляет собой площадку, которая фиксируется или на крышку смартфона или на внутреннюю сторону чехла.

TrendVision MagBall White

Компактный и универсальный магнитный держатель выполненный в виде металлического основания и магнитного блока. Крепится на приборную панель при помощи двухстороннего скотча.

По центру основания TrendVision MagBall White логотип производителя, который можно будет заменить на один из логотипов автомобильного производителя из комплекта.

Крепеж удобный, не занимает много места на панели. К его плюсам отнесем возможность выбора угла наклона и поворота относительно основания.

TrendVision MagVent

Использоваться он может, как под смартфон, так и, например, для фиксации радар-детектора. Ставится и снимается несложно.Для тех, кто по какой-либо причине не хочет клеить на приборную панель лишние элементы, хорошим вариантом станет TrendVision MagVent. Этот блок ставится на решетку воздуховодов.

Прижимаются ножки достаточно плотно. Всегда можно будет сменить расположение или перенести в другой автомобиль.

TrendVision MagStick

На прочность фиксации могут влиять конструктивные особенности конкретного автомобиля.Еще одним универсальным вариантом станет площадка TrendVision MagStick. Это пластиковое основание с двухсторонним скотчем. Поставить можно, как на приборную панель, так и стекло.

TrendVision MagDash

Это крепление может быть полезно и в качестве альтернативного для видеорегистратора. Установив на стекло, ответную часть можно будет прикрепить на крышку видеорегистратора.Ножка с вакуумной присоской TrendVision MagDash, поддерживает установку и на стекло, и на торпедо автомобиля. Надежную фиксацию призвана обеспечить дополнительная клеевая основа по периметру присоску.

Выбранное положение фиксируется при помощи шайбы. Прижимная ножка в положении фиксации не выступает за пределы корпуса присоски.

TrendVision MagWindow

Еще одно крепление с присоской - TrendVision MagWindow. Отличает его наличие гибкой ножки и дальность вылета относительно места крепления.

По периметру присоски липкая основа. На стекле сидит плотно, есть возможность установки на торпедо автомобиля.

Ножка гибкая можно изменять угол наклона и подбирать оптимальное положение.