Обзор Trust GXT 166 Mmo. Игровая мышь для настоящих геймеров

Наверняка вы заметили то, что современные компьютерные игры развиваются невероятно быстро и возможностей в них становится куда больше. Это привело к тому, что обычная мышка и клавиатура не позволяют полностью насладиться всем процессом. Приходится искать для себя что-то дорогостоящее и многофункциональное. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию доступную игровую мышку, получившая под свое управление сразу 18 программируемых кнопок управления. Встречайте, перед вами Trust GXT 166 Mmo. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.
Видео обзор
Комплект поставкиУстройство поставляется в премиальной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включено следующее:
- Игровая мышь Trust GXT 166 Mmo
- 8 грузиков
- Футляр для грузиков
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Особенности
- Интерфейс подключения: USB
- Цвет: черный
- Принцип работы: оптическая лазерная
- Дизайн: для правой руки
- Система регулировки веса
- Количество клавиш: 18
- Диапазон DPI: 50 - 16400 dpi
- Модель датчика: A9800
- Скорость слежения: 150 ips
- Частота опроса: 125/250/500/1000Гц
- Тип захвата: Пальма
- Встроенная память
- Программное обеспечение включено
- Размеры (ШxВxД): 58x34x95 мм
- Вес: 154 г
Внешний вид и функционал
Устройство получило под свое управление приятный дизайн и удобную форму. Был использован тип захвата «Пальма». Мышка отлично ложится в руку и ей очень удобно управлять. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось.
На верхней части девайса расположились основные кнопки управления (правый/левый клик мышки) и колесико прокрутки. Здесь же находятся еще три дополнительные кнопки управления, которые можно запрограммировать под свои предпочтения.
На тыльной стороне мышки можно увидеть подсвечиваемый логотип.
На правой гране устройства есть небольшой выступ под пальцы. Для удобства хвата поверхность прорезинена.
На противоположной гране мышки обосновалось сразу 12 программируемых кнопок управления: G7 – G18. Если не считать колесико прокрутки, мышка получила под свое управление сразу 18 функциональных кнопок.
На нижней части устройства находятся две удлиненные тефлоновые ножки, позволяющие получить наилучшее скольжение по поверхности. Здесь же расположился лазерный сенсор, который отлично показывает себя в работе. Кроме того, рядом с ними можно увидеть еще одну кнопка управления, которая отвечает за переключение профилей. Мышка получила встроенную память, позволяющая хранить в ней сразу 5 настроенных под различные игры профили.
Чуть ниже расположился отсек для грузиков. Вы легко сумеете подобрать для себя необходимый вес устройства. Каждый грузик весит по 2 гр.
Да, возможно для кого-то покажется, что в данной мышке недостаточно подсветки, однако этому есть свое объяснение. Профессиональных геймеров не должно ничего отвлекать. Подсветка находится лишь там, где она должна быть, а именно: на дополнительных кнопках управления на одной из боковых граней, на колесике прокрутки и логотипе. Лично нам кажется, что такое исполнение является наиболее выгодным для любого игрока.
На официальном сайте производителя вы можете скачать программное обеспечение, позволяющее полностью настроить весь функционал устройства. Пользователям дается возможность настроить и сохранить до пяти профилей и полностью продумать функции кнопок управления. Для удобства вы можете создавать собственные макросы и назначать их на ту или иную кнопку. Благо, что выбирать долго не приходится, ведь на одной из боковых граней сразу 12 кнопок, куда можно назначить практически все, что душа пожелает.
Здесь же вы сможете настроить подсветку: установить уровень яркости, изменить частоту мерцания и подобрать для себя необходимый цвет.
В одной из вкладок вы можете настроить Dpi мышки. Всего пять режимов. Минимальное значение составляет 50, а максимальное достигает до 16 400 Dpi. Как нам кажется, это является идеальным решением для любого геймера. Каждый сумеет подобрать для себя оптимальный уровень работы. Другими словами, в данной игровой мышке есть все необходимое для современного геймера.