Обзор Trust Kazun Aluminium (23333). Беспроводная указка для презентаций

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Trust. Встречайте, перед вами беспроводная указка для презентаций, модель Kazun Aluminium (23333). Данный девайс станет отличным помощником для всех: учителей, бизнесменов и т.д.

Видео обзор

Комплект поставки и цена

Устройство поставляется в премиальной упаковке с подробной технической информацией. На момент написания обзора Trust Kazun Aluminium можно было приобрести приблизительно за 2000 рублей. Комплект поставки включает в себя следующее:
  • Беспроводная указка Trust Kazun Aluminium
  • USB-микроприемник
  • Кабель USB
  • Документация

Внешний вид и функционал

Современный и стильный дизайн устройства сумеет привлечь внимание большинство покупателей. Основная часть корпуса металлическая и выполнена в сером цвете. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. По своим габаритам и небольшому весу устройство напоминает маркер.

Ультратонкий корпус устройства идеально лежит в руке, что позволяет комфортно работать и проводить презентации. Все функциональные кнопки управления размещены на верхней части:
  • Включение лазера
  • Следующий/предыдущий слайд
  • Запуск/остановка

Кроме того, если удерживать кнопку перехода к предыдущему слайду около двух секунд, активируется функция черный экран.

На одной из боковых граней находится переключатель вкл/выкл устройства.

Снизу расположен разъем microUSB для зарядки и слот для USB-микроприемника, что позволяет хранить его внутри указки, тем самым не потерять его.

Для активации лазерной указки необходимо нажать и удерживать функциональную кнопку. Разработчики использовали привычный красный цвет.

За работу отвечает мощный встроенный перезаряжаемый аккумулятор в 470 мАч. Полной зарядки хватает на длительный период работы.

Отдельное внимание следует уделить тому, что разработчики позаботились о том, чтобы максимально увеличить радиус действия беспроводного подключения, который достигает до 30 метров, что позволяет свободно перемещаться по помещению, большим залам и оставаться на связи.

Итоги

Подводя итоги по Trust Kazun Aluminium, следует отметить, что перед нами идеальная беспроводная указка для презентаций со всеми необходимыми инструментами для комфортной работы. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, эргономичная форма, отличный функционал и конечно же приятная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось. Trust Kazun Aluminium полностью оправдывает себя и достоин внимания покупателей.
Комментарии и отзывы Trust Kazun Aluminium
Обзор Trust Kazun Aluminium (23333). Беспроводная указка для презентацийОбзор Trust Kazun Aluminium (23333). Беспроводная указка для презентаций
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