Обзор Trust Kazun Aluminium (23333). Беспроводная указка для презентаций

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Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Trust. Встречайте, перед вами беспроводная указка для презентаций, модель Kazun Aluminium (23333). Данный девайс станет отличным помощником для всех: учителей, бизнесменов и т.д.

Комплект поставки и цена

Беспроводная указка Trust Kazun Aluminium

USB-микроприемник

Кабель USB

Документация

Устройство поставляется в премиальной упаковке с подробной технической информацией. На момент написания обзора Trust Kazun Aluminium можно было приобрести приблизительно за 2000 рублей. Комплект поставки включает в себя следующее:

Внешний вид и функционал

Современный и стильный дизайн устройства сумеет привлечь внимание большинство покупателей. Основная часть корпуса металлическая и выполнена в сером цвете. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. По своим габаритам и небольшому весу устройство напоминает маркер.

Включение лазера

Следующий/предыдущий слайд

Запуск/остановка

Ультратонкий корпус устройства идеально лежит в руке, что позволяет комфортно работать и проводить презентации. Все функциональные кнопки управления размещены на верхней части:

Кроме того, если удерживать кнопку перехода к предыдущему слайду около двух секунд, активируется функция черный экран.

На одной из боковых граней находится переключатель вкл/выкл устройства.

Снизу расположен разъем microUSB для зарядки и слот для USB-микроприемника, что позволяет хранить его внутри указки, тем самым не потерять его.

Для активации лазерной указки необходимо нажать и удерживать функциональную кнопку. Разработчики использовали привычный красный цвет.

За работу отвечает мощный встроенный перезаряжаемый аккумулятор в 470 мАч. Полной зарядки хватает на длительный период работы.

Итоги

Отдельное внимание следует уделить тому, что разработчики позаботились о том, чтобы максимально увеличить радиус действия беспроводного подключения, который достигает до 30 метров, что позволяет свободно перемещаться по помещению, большим залам и оставаться на связи.Подводя итоги по Trust Kazun Aluminium, следует отметить, что перед нами идеальная беспроводная указка для презентаций со всеми необходимыми инструментами для комфортной работы. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, эргономичная форма, отличный функционал и конечно же приятная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось. Trust Kazun Aluminium полностью оправдывает себя и достоин внимания покупателей.