Обзор Uniscend All Day Compact 10000 mAh. Power Bank на все случаи жизни

Комплект поставки

Согласитесь, практически у каждого человека в «вооружении» есть сразу несколько гаджетов, которые нуждаются в периодической подзарядке аккумулятора. Однако иногда бывают ситуации, когда рядом с вами просто нет розетки и приходится искать различные решения для того, чтобы подзарядить, к примеру свой смартфон, либо умные часы. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию универсальный Power Bank от UNISCEND. Встречайте, перед вами модель All Day Compact. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Следует отметить, что эксклюзивным представителем данного бренда на территории России выступает компания "Проект 111". Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.Устройство поставляется в компактной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о данном аккумуляторе. В комплектации с устройством нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости девайса. Внутри упаковки находится лишь внешний аккумулятор, кабель для зарядки и инструкция по эксплуатации.

Особенности

Емкость: 10000 мА⋅ч

Одновременная зарядка двух устройств

Разъем: micro USB или Lightning

Напряжение: 5 В

Ток: 1.5 - 2 А

Максимальный выходной ток: 2 А

Разъемы: USBx2

Максимальный ток на USB 1: 2 А

Максимальный ток на USB 2: 2 А

Переходник на Apple 8 pin (Lightning)

Переходник на micro USB

Индикатор заряда

Материал корпуса: пластик

Комплектация

Внешний вид и функционал

Перед нами компактный внешний аккумулятор, который внешне, по своим размерам, напоминает 5 дюймовый смартфон. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло.

Корпус устройства выполнен из пластика с матовым покрытием, на котором не сильно заметно остаются следы от пальцев.

Все углы закруглены при помощи специальной пластиковой вставки.

На одной из боковых граней размещена кнопка вкл и индикаторы состояния работы.

На противоположной стороне можно увидеть разъем micro USB для зарядки аккумулятора. Мощность аккумулятора составляет 10 000 мАч, чего более чем достаточно, чтобы зарядить свой смартфон и другие гаджеты в течение всего рабочего дня.

На соседней гране расположены основные разъемы для зарядки устройства: 2 USB и разъем Lightning. Понравилось то, что данный Power Bank получил возможность одновременно заряжать сразу два устройства. На выходе мы получаем мощность в 2 А для зарядки мобильных устройств при помощи USB. Lightning же выдает 5V/1.5 А. Этого вполне достаточно для того, чтобы быстро подзарядить свой девайс.

На тыльной стороне можно увидеть краткую техническую информацию о разъемах и выходной мощности разъемов.

Порадовало то, что кабель для зарядки, который находится в комплекте с устройством, разветвлен сразу на несколько разъемов: micro USB, USB Type-C и Lightning.

Благодаря компактным габаритам и небольшому весу, Uniscend All Day Compact удобно переносить с собой в рюкзаке или сумке, что позволяет, в случае необходимости, всегда быть под рукой и зарядить свое мобильное устройство.

Итоги

Подведем итоги по внешнему аккумулятору Uniscend All Day Compact. Перед нами отличное решение для тех, кто ведет активный образ жизни. Благодаря стильному дизайну Pawer Bank не останется без внимание ваших друзей и близких. Кроме того, внимание покупателей привлечет не только емкий аккумулятор и привлекательные формы, но и доступная цена. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось.