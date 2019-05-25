Обзор Uniscend All Day Compact 10000 mAh. Power Bank на все случаи жизни

Согласитесь, практически у каждого человека в «вооружении» есть сразу несколько гаджетов, которые нуждаются в периодической подзарядке аккумулятора. Однако иногда бывают ситуации, когда рядом с вами просто нет розетки и приходится искать различные решения для того, чтобы подзарядить, к примеру свой смартфон, либо умные часы. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию универсальный Power Bank от UNISCEND. Встречайте, перед вами модель All Day Compact. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Следует отметить, что эксклюзивным представителем данного бренда на территории России выступает компания "Проект 111". Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.
Комплект поставкиУстройство поставляется в компактной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о данном аккумуляторе. В комплектации с устройством нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости девайса. Внутри упаковки находится лишь внешний аккумулятор, кабель для зарядки и инструкция по эксплуатации.
Особенности
- Емкость: 10000 мА⋅ч
- Одновременная зарядка двух устройств
- Разъем: micro USB или Lightning
- Напряжение: 5 В
- Ток: 1.5 - 2 А
- Максимальный выходной ток: 2 А
- Разъемы: USBx2
- Максимальный ток на USB 1: 2 А
- Максимальный ток на USB 2: 2 А
- Переходник на Apple 8 pin (Lightning)
- Переходник на micro USB
- Индикатор заряда
- Материал корпуса: пластик
- Комплектация
Внешний вид и функционалПеред нами компактный внешний аккумулятор, который внешне, по своим размерам, напоминает 5 дюймовый смартфон. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло.
Корпус устройства выполнен из пластика с матовым покрытием, на котором не сильно заметно остаются следы от пальцев.
Все углы закруглены при помощи специальной пластиковой вставки.
На одной из боковых граней размещена кнопка вкл и индикаторы состояния работы.
На противоположной стороне можно увидеть разъем micro USB для зарядки аккумулятора. Мощность аккумулятора составляет 10 000 мАч, чего более чем достаточно, чтобы зарядить свой смартфон и другие гаджеты в течение всего рабочего дня.
На соседней гране расположены основные разъемы для зарядки устройства: 2 USB и разъем Lightning. Понравилось то, что данный Power Bank получил возможность одновременно заряжать сразу два устройства. На выходе мы получаем мощность в 2 А для зарядки мобильных устройств при помощи USB. Lightning же выдает 5V/1.5 А. Этого вполне достаточно для того, чтобы быстро подзарядить свой девайс.
На тыльной стороне можно увидеть краткую техническую информацию о разъемах и выходной мощности разъемов.
Порадовало то, что кабель для зарядки, который находится в комплекте с устройством, разветвлен сразу на несколько разъемов: micro USB, USB Type-C и Lightning.
Благодаря компактным габаритам и небольшому весу, Uniscend All Day Compact удобно переносить с собой в рюкзаке или сумке, что позволяет, в случае необходимости, всегда быть под рукой и зарядить свое мобильное устройство.