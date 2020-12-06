Обзор Verbatim 49145. Видео кабель адаптер USB Type-C VGA

Комплект поставки и цена

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию адаптер USB-C – VGA от компании Verbatim, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и действительно необходимыми решениями. Встречайте, перед вами модель #49145. Давайте детальней изучим данную новинку.На момент написания обзора устройство можно было приобрести приблизительно за 1300 рублей. Комплект поставки включает в себя лишь сам адаптер и документацию.

Внешний вид

К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. Металлический корпус, как нам кажется, прослужит длительное время.

Длина кабеля составляет 8 см, и это, как нам кажется, может понравиться некоторым пользователям. Возможно, было бы куда лучше чуточку удлинить его.

На одной из граней корпуса имеется фирменная надпись Verbatim.

Рядом можно увидеть светодиодный индикатор состояния работы.

Если говорить в целом, перед нами отличный аксессуар, который сумеет привлечь внимание покупателей своим стильным и современным дизайном. Кроме того, ультратонкий корпус устройства позволяет брать данный адаптер в любую поездку, на работу и т.д.

Verbatim 49145

Данный адаптер позволяет подключить ваш ноутбук или MacBook к дисплею VGA. Как нам кажется, это идеальное решение для новых моделей ноутбуков и MacBook, где сильно ограничено количество портов. При помощи данного адаптера пользователям достаточно просто подсоединить его к порту USB-C на устройстве и подключить к нему телевизор, проектор, либо дисплей через разъем VGA.

Verbatim 49145 дает возможность вывести изображение в формате Full HD. Поддерживается разрешение до 1080р. Этого, как нам кажется, более чем достаточно для того, чтобы получить четкую картинку в высоком разрешении.

Итоги

Характеристики

Интерфейс: 1 x USB-C™ (USB 3.1 GEN 1), 1 x VGA (60Hz)

Вес изделия: Прибл. 25 г

Габариты изделия: 50 x 24 x 14 мм (Д x Ш x В)

Рабочая температура: 5–40 °C

Температура хранения: 0–60 °С

Подводя итоги по Verbatim 49145, следует отметить, что перед нами отличный помощник для тех пользователей, которым необходимо быстро превратить свой ноутбук, MacBook или даже смартфон в рабочую станцию для передачи изображения. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, компактные габариты, качественные материалы и сборка, металлическое покрытие, поддержка разрешения 1080р и конечно же привлекательная цена. Не понравиться может лишь короткий кабель.