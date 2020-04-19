Обзор Verbatim 49570. Power Bank на 10000 мАч

Сегодня мы бы хотели познакомить вас с очередной новинкой компании Verbatim и на сей раз в наши руки попал внешний аккумулятор с емкостью на 10000 мАч, чего вполне будет достаточно, чтобы зарядить смартфон до трех раз. Встречайте, перед вами модель #49570. Давайте детальней изучим данное устройство.

Комплект поставки и цена

Устройство поставляется в стилизованной упаковке с прозрачным окошком. На коробке можно увидеть всю необходимую информацию о данном внешнем аккумуляторе. Комплект поставки включает в себя само устройство, кабель USB для зарядки и документацию.

Внешний вид и функционал

Компактный и стильный дизайн устройства сумеет привлечь внимание многих покупателей. Данный Power Bank можно переносить даже в своем кармане, весит Verbatim 49570 всего лишь 200 г. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

На одной из боковых граней размещена функциональная кнопка.

На противоположной стороне расположены светодиодные индикаторы состояния заряда аккумулятора. Это позволяет быстро определить оставшийся заряд и, при необходимости, подзарядить павербанк.

На лицевой части устройства можно увидеть логотип компании Verbatim.

На верхней гране девайса разместилось сразу три разъема: microUSB для зарядки самого устройства и два USB. Выходная мощность USB портов равна 2.1 А, чего более чем достаточно для зарядки ваших мобильных девайсов.

Емкость аккумулятора составляет 10000 мАч. Полной зарядки вполне хватит для того, чтобы до трех раз полностью зарядить ваш смартфон. Другими словами, если вы часто путешествуете, то данный девайс идеально подойдет, чтобы поддерживать заряд аккумулятора всех мобильных устройств.

Итоги

Подводя итоги по данному устройству, следует отметить, что перед нами отличное решение для тех, кто не любит сидеть дома и ведет активный образ жизни. Благодаря своим компактным габаритам и емкому аккумулятору, Verbatim 49570 можно будет носить собой в любое удобное для вас место. Среди плюсов отметим следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, наличие двух портов USB для зарядки мобильных устройств, мощный аккумулятор и приятная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.
Комментарии и отзывы Verbatim 49570
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