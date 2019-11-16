Обзор Verbatim USB-C Gigabit Ethernet/HDMI 4K и концентратор. Апгрейд для ноутбука

2019-11-16, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Verbatim USB-C Gigabit Ethernet; [199]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию сразу три новинки компании Verbatim, позволяющие расширить возможности ноутбука, либо любого другого совместимого устройства с USB-C. Встречайте, перед вами следующие модели: USB-C Gigabit Ethernet, USB-C HDMI 4K и многопортовый концентратор USB-C.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройства поставляются в фирменных упаковках на которых можно найти всю необходимую информацию о данных девайсах. Внутри упаковки нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости. Комплект поставки включает в себя лишь само устройство и документацию.

Verbatim USB-C Gigabit Ethernet

Начнем знакомство с модели Verbatim USB-C Gigabit Ethernet. Данный адаптер дает возможность подключить свой ноутбук к проводной сети Интернет и забыть о нестабильном беспроводном соединении.

Благодаря своим компактным габаритам вы легко сможете носить данное решение с собой в любую поездку. Кроме того, пользователям понравится поддержка гигабитного Ethernet.

Дизайн адаптера отлично будет сочетаться с любым устройством. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. Матовый корпус адаптера получил металлическое покрытие.

Verbatim USB-C HDMI 4K

Далее предлагаем познакомиться с адаптером Verbatim USB-C –HDMI 4K, который дает возможность подключать свой ноутбук, либо, к примеру, смартфон, к проектору или телевизору с поддержкой HDMi. Особенно данный адаптер подойдет для новых поколений ноутбуков, которые ограничены портами. Достаточно будет подключить Verbatim USB-C –HDMI 4K к USB-C и у вас появится кабель HDMi, который необходимо подключить к экрану телевизора, либо к проектору.

Корпус устройства выполнен из качественных материалов. Понравилось то, что разработчики добавили кабель длиной 1.5 метров, что позволяет комфортно пользоваться устройством. Отдельное внимание следует уделить тому, что HDMi-интерфейс поддерживает высокочеткое разрешение Ultra HD 4K. Другими словами, пользователи в действительности сумеют насладиться передаваемой картинкой и без потери качества.

Многопортовый концентратор Verbatim USB-C

Данная модель сочетает в себе все вышеперечисленные возможности и более того, получила под свое управление два высокоскоростных USB порта и дополнительно порт USB-C, позволяющий осуществлять зарядку подключенного устройства к адаптеру. Другими словами, многопортовый концентратор Verbatim USB-C позволяет существенно увеличить рабочие возможности вашего ноутбука и превратить его в рабочую станцию.

Благодаря использованию качественных материалов и компактным габаритам, данное устройство сумеет прослужить длительное время и его легко будет переносить с собой даже в кармане, либо рюкзаке.

Что мы получаем в конечном итоге? Ответ, как нам кажется очевиден:
  • Возможность заряжать устройство при помощи USB-С
  • Два порта USB 3.0 со скоростью передачи данных до 5 Гбит/с
  • Интерфейс HDMi с поддержкой вывода видео до 4К
  • Гигабитный Ethernet-порт

Итоги

Подводя итоги по адаптерам Verbatim USB-C следует отметить, что перед нами идеальные решения для того, чтобы расширить возможности своего ноутбука, либо любого другого мобильного устройства, который поддерживает USB-С. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, отличный функционал и компактные габариты. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось. Вам лишь остается сделать свой выбор и остановится на том решении, которое подойдет для ваших задач.


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