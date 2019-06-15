Обзор Viper Gaming Headset Stand USB 3.0. Подставка для игровой гарнитуры

2019-06-15, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Viper Gaming Headset Stand USB 3.0; [213]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию подставку для игровой гарнитуры, позволяющая защитить ваше устройство от различных повреждений и царапин. Встречайте, перед вами Viper Gaming Headset Stand USB 3.0. Данное решение добавит на ваше рабочее место сразу три высокоскоростных порта USB 3.0 и позволит обеспечить удобную площадку для хранения вашей гарнитуры, которая всегда будет под рукой. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включено следующее:
  • Площадка с высокоскоростными портами USB 3.0
  • Стойка для гарнитуры
  • USB кабель
  • Документация

Внешний вид и функционал

Компактный, стильный дизайн устройства, позволяют вписаться данной подставке в интерьер любой рабочей зоны геймера. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось.

Сама площадка выполнена в форме круга. На верхней части можно увидеть логотип компании и светодиодный индикатор состояния работы. Здесь же размещена металлическая вставка, которая придает девайсу интересный вид.

Остальная часть корпуса выполнена из черного пластика с матовым покрытием на которой не сильно заметно остаются следы от пальцев.

На нижней части находятся четыре резиновые ножки, предотвращающие устройство от скольжения по поверхности. Здесь же можно увидеть место для установки стойки для гарнитуры.

На тыльной стороне стойки расположена система управления кабелями, что позволило обеспечить пользователей идеальным способом для хранения и защиты кабеля вашей гарнитуры, что также дает возможность обеспечить порядок на вашем рабочем месте от торчащего кабеля наушников.

На торцевой части, ближе к креплению стойки можно увидеть порт USB 3.0 для подключения к вашему ПК или ноутбуку и кнопку вкл/выкл устройства.

Понравится то, что устройство получило аудиоразъемы 3.5 мм для подключения аудиоустройства.

Спереди красуются сразу 3 высокоскоростных порта USB 3.0, обеспечивающие легкий доступ для подключения различных устройств и быструю скорость передачи данных с различных носителей. Теперь вам не придется тянуться к вашему компьютеру, чтобы подключить флешку. Все разъемы USB всегда будут под рукой.

Итоги

Подведем итоги по подставке для гарнитуры Viper Gaming Headset Stand USB 3.0. Перед нами недорогое решение, позволяющее обеспечить вашим наушникам отличную защиту и свое место для хранения. Кроме того, здесь предусмотрено сразу три высокоскоростных порта USB, которые обеспечат пользователям быстрый доступ. Благодаря компактным габаритам вы сможете разместить площадку в любое удобное для вас место. Среди плюсов следует отметить следующее: качественные материалы и сборка, стильный дизайн, отличный функционал и конечно же доступная цена. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось. Да их, как нам кажется, и нет.

Комментарии и отзывы Viper Gaming Headset Stand USB 3.0
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