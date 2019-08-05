Обзор Xiaomi Mi TV 4S 55. Лучший 4K телевизор за свою цену

C 25 июня в России официально стартовали продажи линейки телевизоров Xiaomi, в которую вошли три модели с дисплеями на 32, 43 и 55 дюймов. Новинки оказались настолько удачными, что всю первую партию раскупили за считанные дни. Мы взяли на тест модель Xiaomi Mi TV 4S 55, чтобы лично узнать, чем он так хорош и какие в нем есть недостатки.

Официальная цена и бонусы при покупке

Комплектация

На данный момент Xiaomi Mi TV 4S 55 можно приобрести по акции всего за 29 990 рублей. Но с 5 августа цена незначительно повысится до 33 990 рублей. Добиться такой низкой стоимости удалось благодаря тому, что сборка производится в России, а конкретно эта модель в Калининградской области.При покупке вы также получаете в подарок бесплатный доступ на 6 месяцев к сервисам ivi, okko, Кинопоиск, MEGOGO, 24часаТВ и TVZAVR. Важно знать, что все подписки нужно активировать до 31 декабря 2019 года.Xiaomi Mi TV 4S 55 поставляется в обычной картонной коробке, на которой перечислены все основные технические характеристики устройства. Комплект поставки достаточно аскетичен: сам телевизор, две ножки, пульт ДУ и вся необходимая документация.

Внешний вид

Mi TV 4S 55 выполнен в современном минималистичном дизайне с тонкими рамками вокруг дисплея которые изготовлены из металла. Задняя же часть корпуса выполнена из пластика. Вес модели составляет всего 12,5 кг.

Телевизор крепится на две элегантные ножки, которые в свою очередь фиксируются на четырех шурупах.

Если же вам нужно установить телевизор к стене, то сзади находятся отверстия под кронштейн. Также на задней части корпуса расположились все разъемы: три USB 2.0, три HDMI, 3.5 mini-jack и слот для CI модуля. Сам кабель питания, к сожалению, впаян в корпус.

Все оставшиеся разъемы находятся немного ниже: Ethernet, AV, оптоволоконный порт и вход под антенну.

Управление телевизором осуществляется с помощью минималистичного пульта ДУ. Он работает по Bluetooth соединению, а значит способен отдавать сигнал из любого положения. На нем имеется кнопка включения, активация голосового поиска, джойстик, клавиша запуска лаунчера PatchWall, возврата назад, запуск Android TV и качелька регулировки громкости.

Экран и железо

У нас версия на 55 дюймов, и это самая большая модель в линейке. Также есть аналогичный телевизор от Xioami с теми же характеристиками, но с дисплеем на 43 дюйма.Разрешение дисплея составляет 4К с поддержкой HDR, а частота обновления кадров равна 60 Гц. Максимальный уровень яркости составляет 220 вит, и этого более чем хватает для повседневного использования, но естественно, при прямом попадании солнца в экран блики будут видны. Углы обзора отличные, ничего не искажается по бокам.Модель работает на четырехядерном процессоре CA55, с графикой Mali 470 MP3, 2 Гбайт оперативной памяти и 8 Гбайт внутренней. Вся система работает на операционной системе Android 9 TV.Подключение к сети осуществляется с помощью Wi-Fi 2.4 / 5 ГГц, которое за все время тестирования ни разу не оборвалось. Также при желании можно получить доступ к интернету через разъем Ethernet. Также в данную модель встроен модуль Chromecast, позволяющий с легкостью вывести ролик с YouTube из смартфона или ПК.Качественное звучание обеспечивается с помощью двух динамиков мощностью по 10 Вт, поддерживающие технологии Dolby и DTS (Digital Theater System). Уровень громкости действительно большой и для повседневного использования использования хватает даже 25% от максимума.

Оболочка

Xiaomi Mi TV 4S 55 оснащен сразу двумя лаунчерами: фирменный PatchWall и интерфейс от Android TV. Первый представляет собой большую подборку, которая в зависимости от просмотренного ранее контента предлагает различные фильмы, сериалы и телеканалы. Чтобы запустить PatchWall достаточно нажать на пульте клавишу «MI».

Все программы удобно распределены по категориям: VIP (все подписки на сервисы), фильмы, сериалы, дети, ТВ каналы и Телешоу . Если отмотать ниже, то можно выбрать источник контента и, например, подключиться к игровой приставке.

Если говорить про Android TV, то он больше заточен на использование сервисов от Google. Здесь можно запустить YouTube, посмотреть видео из Play фильмы. Магазин Google Play позволяет скачать игры, медиасервисы или любое другое приложение, которое поддерживает работу с Android TV. При желании можно установить APK файл с флешки.

Также присутствует возможность очистить оперативную систему и удалить временные файлы.

Как себя ведет в играх?

Мы тестировали Xiaomi Mi TV 4S 55 вместе с игровой приставкой Sony Playstation 4 Pro, поддерживающая разрешение в 4K. В сети многие писали, что в данной модели чересчур высокое значение Input-Lag, мешающая с комфортом играть. По нашим замерам фактический уровень Input-Lag составляет 34 мс. Для большинства игр этого будет достаточно, но с более динамичными жанрами возникают небольшие подтормаживания. Но важно помнить, что это все же не игровой монитор с частотой отклика в 1 мс, а просто бюджетный телевизор, и за эту стоимость у аналогичных моделей ситуация будет не лучше.

Итоги

Xiaomi Mi TV 4S 55 — это лучшая модель телевизора за свои деньги, у которой даже рядом нет конкурентов. За 33 990 рублей вы получаете большой дисплей на 55 дюймов с 4K разрешением, стильный дизайн, качественный звук, Bluetooth пульт ДУ, удобная оболочка PatchWall, модуль Chromeсast, а также подписки на медиасервисы сроком в полгода. Из минусов мы выделили лишь несъемный кабель питания.