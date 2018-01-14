Вступление

Рынок периферии постоянно растет и развивается - буквально три года назад все еще только начинали говорить о беспроводных наушниках с серьезным видом, а сегодня уже каждая вторая компания выпускает свои решения и радует пользователей действительно крутым звуком за адекватную цену. Но, конечно, беспроводные наушники всегда были достаточно дорогим удовольствием - если вы посмотрите на именитые бренды и стоимость продукции этих компаний, то сразу поймете почему это весьма специфические гаджеты.

У нас сегодня на обзоре интересные наушники gmb audio BHP-BER-W, эта модель имеет название «Berlin» и за свои деньги это лучшее решение из всего, что вы сможете найти на рынке. При этом, я совершенно не утрирую - если посмотреть на цену этого девайса и на цену любого другого конкурента, то вы поймете почему данная модель меня порадовала. Даже если бы эти наушники звучали хуже, я бы все равно их похвалил, так как это реально бюджетная модель с отличным дизайном и беспроводным подключением.

Видео обзор

Но, к счастью, наушники еще и звучат хорошо. Я не буду углубляться в это сейчас, для звучания у нас отдельный абзац, но вы можете быть уверенными - данный продукт звучит намного круче своей стоимости. Так что, давайте посмотрим на возможности этого устройства в деле.

Комплект поставки

Поставляются наушники в достаточно привлекательной коробке - большая часть выполнено из цветной бумаги с яркой и интересной полиграфией, часть справа выполнена из прозрачного материала.

На тыльной стороне коробки указаны основные особенности наушников, а через окошко справа вы можете посмотреть на то, как наушники выглядят вживую.

Собственно, комплект поставки просто не мог нас удивить - внутри кабель зарядки наушников, инструкция и сами наушники, больше ничего нет. Да и что там еще должно могло быть?

Дизайн корпуса

Без тени смущения могу сказать, что эти наушники сильно похожи на одну весьма популярную марку наушников. Давайте так - я не буду называть бренд, который частично скопировали в дизайне этого продукта, а вы напишете в комментариях что вы об этом думаете. Может это у меня просто ассоциативный ряд неправильный.

Несмотря на то, что наушники мне напоминают более известную в мире модель с аналогичным набором функций, назвать дизайн плохим нельзя - продукт выглядит стильно, интересно, хорошо чувствует себя на голове и вообще использовать такого рода устройства одно удовольствие.Окрашены наушники в белый цвет, при том все покрытия на корпусе глянцевые. Смотрится богато, стильно и привлекает куда больше внимания, чем матовые варианты, но есть и определенные недостатки - глянец намного быстрее пачкается от ладоней и прочих повседневных вещей, так что иногда наушники советую протирать - тогда они будут смотреться более привлекательно.

На левой грани наушников расположены элементы управления - клавиши повышения и понижения громкости, клавиша прокрутки треков назад и вперед, плюс клавиша включения. Там же расположен и логотип компании. Смотрятся клавиши аккуратно, нажимать их просто и даже если вы не смотрите на наушники и нажимаете все вслепую, то проблем не возникает - я промахнулся всего пару раз, это не критично.

На правой грани расположен логотип Bluetooth. Кстати, на каждом из наушников есть обозначение R и L, то есть какой именно это наушник. На некоторых продуктах конкурентов этого просто не нарисовали и приходится постоянно угадывать где же какой наушник и как их правильно использовать.

Оголовье здесь выполнено из белого глянцевого пластика с внешней стороны, там же расположен логотип компании. Внутри оголовье просто отделано экологической кожей или чем-то в таком духе, оголовье внутри не мягкое, но и к голове оно не пристает - это не полноразмерные наушники, а накладные.

Вся конструкция наушников пластиковая, из-за этого они достаточно легкие, удобные, плюс на голове не давят и почти не ощущаются. Но, конечно, пластиковый каркас и сломать куда проще, чем металлический, так что садиться на наушники или бросать их на пол не советую - не выдержат. Эх, а так хотелось, да?

Амбушюры здесь мягкие, так же выполнены из экологической кожи, они очень приятно ощущаются и не вызывают дискомфорта у ваших ушей. Повторюсь - наушники накладные, то есть амбушюры не поглощают все ухо, а накладываются сверху.

Характеристики

Характеристики Интерфейс 31 Питание 42 Время перезарядки 3 часа Радиус действия до 10 метров Диаметр динамиков 40 мм Чувствительность 93 дБ Сопротивление 32 Ом Микрофон 360 градусов Размеры 170 х 175 х 70 мм Вес 131 г

Звучание

За дизайн спокойно ставлю самую высокую оценку - здесь банально нет к чему придираться, производитель продумал абсолютно все детали, все мелкие моменты, дабы вы получали только наслаждение и кайф от использования гаджета.Звучанием данных наушников я доволен как слон. Дело в том, что я уже имел опыт прослушивания музыки на наушниках беспроводного типа и в большинстве случаем звук там был совершенно паршивый. Не скажу, что прямо все мои опыты с данным типом техники увенчались провалом, но продукты среднего уровня и ниже оказались совершенно скучными по звуку.

У этой модели со звучанием все хорошо. Не идеально, конечно, но никто и не ожидает идеального звука от наушников накладного типа с беспроводным подключением за 20 с лишним баксов, правда? Но, меня порадовали средние частоты - они очень хорошо проработаны, мелодия с упором на средние частоты кажется очень детальной и яркой. Неплохо проработаны и нижние частоты, даже немного присутствует бас.

Верхние частоты здесь проигрывают остальным параметрам, что немудрено - это вполне нормальная ситуация. В целом, качеством звука я остался полностью доволен, хотя я и не меломан, конечно же. Если вы слушаете современную поп или рок музыку, заслушали «Розовое вино» до дыр и хотите получать от наушников качественный звук, то эта модель вас полностью устроит. Для ценителей тонких инструментальных треков, где нужно различать мельчайшие детали, продукт тоже подойдет, но ценителям такой музыки нужно что-то более серьезное.

Итог

Помимо того, я решил совсем пойти против системы и поиграл в этих наушниках в мобильные игры - тот же шутер Guns of Boom порадовал звучанием и позиционированием. Думаю, если вы активный геймер на мобильном телефоне, то возможность с удовольствием играть в любимые игрушки с качественным звуком тоже будет привлекательным вариантом использования.Ранее я не был большим фанатом беспроводных наушников - была определенная предвзятость к тому типу продукции. Все же, кабель привычнее и удобнее, воткнул в смартфон или компьютер и слушаешь музыку. Но, технологии идут вперед и нужно за этими технологиями успевать, что нам и позволяет сделать gmb audio BHP-BER-W.

При своей невысокой стоимости, наушники дают вам возможность слушать музыку без подключения по кабелю. Это громадное преимущество во множестве жизненных ситуаций - дома можно ходить в наушниках и слушать музыку, пока ваш смартфон лежит на зарядке, можно слушать музыку в метро и не думать о проводах, можно спокойно бегать или таскать штангу в тренажерном зале, не боясь запутаться в проводе в самый ответственный момент. И, конечно, если у вас новомодный смартфон без 3,5-мм разъема для наушников, то такой вариант будет идеальным решением проблемы.В плане качества сборки меня устроило все - продукт легкий, его практически не чувствуешь на ушах и голове, что не вызывает дискомфорта даже после длительного использования. При этом, все элементы соединения собраны отлично, нет ощущения ненадежности конструкции.

Звук тоже полностью устроил, это даже лучше, чем я ожидал. Для наушников с таким диаметром излучателей звучание просто шикарное, плюс не будем забывать, что это беспроводной вариант, на это тоже нужно давать скидку.

В итоге, хотелось бы сказать, что за свои деньги это лучшее решение на рынке. Да и за большее количество денег вы не получите вариант с лучшим звучанием, это факт.