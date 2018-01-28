Мы уже протестировали достаточно наушников компании gmb audio, дабы быть уверенными в качестве продукции этого производителя. Так что, когда я открывал коробку с моделью «Детройт», то уже понимал, что меня ждет приличное качество сборки, хорошее качество звучания при адекватной стоимости. Наверное, это лучшая характеристика продукта - за совершенно небольшие деньги вы получаете наушники с качественной сборкой из добротных материалов с хорошим звучанием. Это можно считать спойлером к обзору - из этого предложения вы уже можете понять, как наушники себя показали и что я могу в итоге о них сказать.

Но, конечно, давайте поговорим о данной модели более подробно - устройство получило весьма интересный дизайн, который чем-то напоминает знаменитые «Битсы», и в данной ситуации это говорится с позитивной интонацией. Если можно за демократичную цену получить наушники со столь популярным дизайном корпуса, то почему этого не сделать? Все же, не у всех есть средства для покупки наушников за 300 и больше долларов, да и зачем это делать, если можно за десятую часть этих денег, если не двадцатую, получить практически тоже самое?

Видео обзор

Комплект поставки

Сегодня я расскажу вам все особенности продукта - его преимущества, недостатки (спойлер - не обнаружено), поговорим о звуке и вариантах использования продукта в обычной жизни, жизни геймера и ценителя хорошей, качественной музыки.Мне как-то уже сказали, что я много времени уделяю описанию комплекту поставки, но в случае с данным продуктом описание будет максимально кратким. И, нет, я не перестал любить упаковки и комплекты, просто наушники поставляются в одиночестве.

Дизайн корпуса

Коробка выполнена с применением цветной полиграфии, справа имеется прозрачная вставка, сквозь которую вы можете посмотреть на дизайн устройства в магазине, например. Собственно, это фишка наушников данной компании.Далее, внутри находятся наушники, гарантийный талон и…все. Здесь нет переходников, чехлов и прочей мелочи, которой обычно завышают конечную стоимость продукта - только сами наушники.Наушники выполнены из черного пластика, большинство панелей глянцевые. Из-за этого выглядят наушники весьма и весьма привлекательно, есть ощущение, что купил премиальный девайс. Хотя, конечно, у глянцевых панелей есть и обратная сторона - отпечатки пальцев остаются просто шикарно.

Оголовье выполнено из пластика, оно так же глянцевое, на внешней стороне расположен логотип компании, с внутренней имеется мягкое оголовье, выполненное из экологический кожи. По ощущениям - внутри находится поролон.

Далее, каркас, которым вы будете регулировать высоту посадки наушников на голове, так же выполнен из пластика. Это позволило сделать наушники максимально легкими и на голове они реально не ощущаются, но, опять же, есть у этого преимущества и обратная сторона - металлический каркас обычно живет дольше.

Кстати, если на модели «Монреаль» на дуге были засечки, то здесь их нет. Не скажу, что это большой недостаток, но все же.Чаши наушников так же выполнены из глянцевого пластика, на внешней стороне имеется декоративный элемент в виде серебристого круга. Еще раз повторю - может этот элемент и выглядит как кнопка или что-то в таком духе, но на деле никаких функций здесь нет, элемент исключительно декоративный. На чашах так же имеется красная полоса, она придает устройству определенного стиля, что ли.

Амбушюры выполнены из экологической кожи, они достаточно мягкие и удобные, на ушах ощущаются отлично, не давят и не натирают. Конечно, это накладные наушники и полностью ухо в амбушюрах не утопает, но дискомфорта все равно не наблюдается.

Звучание

В плане дизайна наушники меня порадовали как стилем, так и качественной сборкой - ничего не дребезжит, не шатается, не отваливается и так далее. Да, вы можете удивиться, что я делаю упор на такие моменты, но, уж поверьте, в моих руках были наушники по примерно такой же стоимости, у которых отваливался кабель или просто наушник не работа. Так что, качественная сборка - большой плюс. Дизайн уже на вкус и цвет, как говорится, а вот сборка меня очень порадовал. И как может дизайн «Битсов» не понравиться?Конечно, главным параметром при выборе наушников всегда будет звучание и смотреть на устройство исходя из дизайна или других фишек стоит лишь во вторую очередь, в первую - на звучание. У данной модели со звуком все день даже хорошо - высокие частоты в целом немного проигрывают, но вот низкие и средние проработаны отлично, что позволяет вам получать удовольствие от всей популярной современной музыки, особенно от Pop-исполнителей.

Да, стоит понимать, что наушники в плане высоких частот порадовать вас максимальным уровнем чистоты звучания не смогут, но это нормальная ситуация - обычно только самые дорогие наушники способны порадовать вас высокими частотами более высокого уровня, в среднем диапазоне цен данный показатель на уровне серединки.

Опыт использования

Мне понравилось слушать музыку на улице - если ваши уши не замерзнут, то можно отлично отелить от себя внешний вид и получать приличное качество звучания. В домашних условиях все еще лучше, но я настоятельно советую вам все же смотреть в сторону качественных треков, а не загруженной из Вконтакте музыки.Тестировал я наушники в самых разных сценариях и везде они себя показали отменно. Например, я слушал дома музыку самого разного уровня сложности, смотрел фильмы и сериалы, общался в Skype с друзьями и то качество звука, которое я получил, меня полностью устроило. Звук чистый, без лишних шумов и треска, отлично слышишь исполнителей, отлично слышишь собеседников в Skype, не говоря уже о фильмах.

Помимо этого, я так же с данными наушниками играл в игры. Да, стоит сказать, что исключительно для игр эти наушники покупать, наверное, не самое лучшее решение - на рынке тьма конкурентов. С другой, если вы хотите слушать музыку, играть в игры, смотреть фильмы и не планируете под каждую задачу покупать отдельные наушники, то посмотрите на этот гаджет - он достаточно универсален, дабы делать все и сразу. Да и микрофон оказался достаточно неплохим, я не ожидал.

Итог

Так же отмечу, что наушники дают вам позиционирование в играх - вы шутерах вы сможете слышать врагов и понимать откуда они двигаются. Серьезных проблем в играх я не заметил, это самое главное, как по мне.Самый важный и честный вопрос, который стоит задавать обзорщикам, это «Купили ли бы вы этот девайс для себя?». Если устройство действительно хорошее, достойно собрано, звучит хорошо и стоит не больших денег, то почему бы и нет? Данный продукт идеально подходит для того, чтобы вы могли спокойно играть в игры, слушать музыку, радио, смотреть фильмы и сериалы, общаться с друзьями и так далее.

За свои деньги то очень крутой девайс, который точно стоит своих денег и звучит даже лучше, чем его конкуренты по сегменту. Для меня этот параметр очень важен и именно из-за этого я и могу рекомендовать продукт как отличный вариант для всех и каждого. Все же, у него достаточно много вариантов использования, которые при наличии качественной сборки позволят вам наслаждаться покупкой на все сто процентов.