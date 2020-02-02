Обзор iBOX iCHARGE. Автомобильное зарядное устройство

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании iBOX, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами автомобильное зарядное устройство с функцией быстрой зарядки, модель iCHARGE.
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Комплект поставкиУстройство поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя само устройство и документацию.
Внешний вид и функционалДизайн устройства, как нам кажется, сумеет вписаться в интерьер любого автомобиля. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось. Корпус выполнен из алюминия, что существенно увеличивает срок службы устройства.
iBOX iCHARGE выполнен в сером цвете и для эффектности разработчики добавили в устройство белую подсветку, которая загорается сразу же после подключения девайса к прикуривателю автомобиля.
Сверху размещены два USB-порта для зарядки с максимальной силой тока в 3.6А.
iBOX iCHARGE поддерживает функцию быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. Это дает возможность быстро зарядить свои мобильные устройства. Кроме того, разработчики не забыли позаботиться и о безопасности и добавили в устройство сразу пять степеней защиты. iBOX iCHARGE автоматически подберет для вашего гаджета необходимую мощность для зарядки.