Обзор iBOX iCHARGE. Автомобильное зарядное устройство

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании iBOX, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами автомобильное зарядное устройство с функцией быстрой зарядки, модель iCHARGE.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя само устройство и документацию.

Внешний вид и функционал

Дизайн устройства, как нам кажется, сумеет вписаться в интерьер любого автомобиля. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось. Корпус выполнен из алюминия, что существенно увеличивает срок службы устройства.

iBOX iCHARGE выполнен в сером цвете и для эффектности разработчики добавили в устройство белую подсветку, которая загорается сразу же после подключения девайса к прикуривателю автомобиля.

Сверху размещены два USB-порта для зарядки с максимальной силой тока в 3.6А.

iBOX iCHARGE поддерживает функцию быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. Это дает возможность быстро зарядить свои мобильные устройства. Кроме того, разработчики не забыли позаботиться и о безопасности и добавили в устройство сразу пять степеней защиты. iBOX iCHARGE автоматически подберет для вашего гаджета необходимую мощность для зарядки.

Итоги

Подводя итоги по автомобильному зарядному устройству iBOX iCHARGE, следует отметить, что перед нами идеальный помощник для любого автовладельца, особенно если вы часто передвигаетесь на своем авто. iBOX iCHARGE позволяет, к примеру, одновременно использовать свой смартфон в качестве навигатора и заряжать его, и при этом не переживать за то, что мощности не хватит для того, чтобы аккумулятор вашего устройства не начал разряжаться. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, отличный функционал, начинка и конечно же приемлемая цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.