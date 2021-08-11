Обзор j5create JVA02. Внешняя карта видео захвата для прямых трансляций

Комплект поставки и цена

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию идеальное решение для потоковой передачи изображения в реальном времени от компании j5create. Встречайте, перед вами внешняя карта видео захвата, модель JVA02, которая позволяет захватывать видео изображение с разрешением до 1080р (60 к/с). Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.Поставляется в стилизованной упаковке с подробной технической информацией. Комплект поставки включает в себя самое устройство, кабель USB-C 2.0 - USB-C, кабель USB-C 3.0 - USB Type-A, сразу два адаптера для крепления и документация. Докупать придется лишь кабель HDMi.

Внешний вид

Благодаря компактным габаритам и стильному дизайну, устройство сумеет вписаться в интерьер любого рабочего места. Кроме того, вы легко сможете переносить карту захвата в любое место даже в своем кармане. Корпус металлический, к качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

На одной из боковых граней размещено специальное крепление к камере.

На противоположной стороне можно увидеть два разъема 3.5 мм Mini Jack (для микрофона и наушников) и переключатель встроенной функции аудиомикшера, позволяющий переключаться между микрофонным входом, входом HDMi, либо вовсе комбинировать оба входа.

На верхней гране находится вход HDMi.

На противоположной стороне разместились два разъема USB-С, один из которых получил функцию Power Delivery 3.0. Это позволяет без перерывов транслировать изображение и заряжать подключенное устройство USB.

Настройка и подключение

Разобраться в работе устройства сумеют даже самые неопытные пользователи. Разработчики сделали все, чтобы пользователям было максимально комфортно. Для работы нет необходимости устанавливать дополнительное ПО. Устройство совместимо с различными сторонними ПО, среди которых можно выделить: OBS, Wirecast, XSplit и другие.

Рассмотрим пример с подключением к программе OBS. Давайте попробуем подключить ноутбук и транслировать картинку рабочего стола при помощи OBS на вашем ПК. Для этого необходимо будет подключить кабель USB – USB-C к вашему ПК, а ноутбук подключить при помощи HDMi кабеля. Питающий кабель USB-C / USB-C можно подключать если вы не заряжаете ноутбук при помощи собственного блока зарядки.

В программе OBS, в источниках, добавить устройство захвата видео j5create JVA02. По такому же способу вы можете подключить свой цифровой фотоаппарат, игровую приставку, либо любое другое устройство. При подключении смартфона или планшета, питающий кабель USB-C / USB-C можете подключить к power bank, либо к компьютеру, чтобы одновременно вести трансляцию с мобильного устройства и заряжать свой смартфон.

Понравилось то, что устройство идеально подходит для потоковой передачи изображения в реальном времени и позволяет пользователям захватывать видео в высоком разрешении 1080р со скоростью 60 к/с, что обеспечивает исключительное четкое изображение без всяких зависаний и потерь кадров.

Данное устройство отлично подойдет для стримеров, которые играют не только в компьютерные игры, но и предпочитают транслировать новинки с игровых приставок, со своих смартфонов/планшетов и других девайсов.

Итоги

Подводя итоги по j5create JVA02, следует отметить, что перед нами отличная внешняя карта видео захвата для проведения прямых трансляций. Здесь есть все необходимое для полноценной работы. Среди плюсов следует отметить следующее: простое и понятное подключение, отсутствие необходимости устанавливать дополнительное ПО, приемлемая цена, качественная сборка и материалы, компактные габариты, стильный дизайн, функционал и мощная начинка. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.