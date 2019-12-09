Обзор набора LEGO «Star Wars. Snowspeeder - 20th Anniversary Edition»

19 декабря на экраны страны выходит девятый эпизод легендарной саги, покорившей миллионы людей по всему миру. «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход» завершит невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и даст ответы на все вопросы, оставшиеся из предыдущих серий.

В ожидании этого знаменательного события, компания LEGO выпустила серию конструкторов «Star Wars. 20th Anniversary Edition», ведь именно столько лет она выпускает игрушки по знаменитой вселенной. В серию вошли самые знаменитые персонажи и техника, которые так полюбились всем поклонникам звездного эпика.

В мои руки попал один из таких наборов, а именно Snowspeeder (id 75259). Модели, входящие в комплект, обыгрывают битву на заснеженной планете Хот, показанную в фильме «Звездные Войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар». Это именно там молодой Люк Скайокер, пилотируя корабль Snowspeeder, опутал ноги монструозного шагохода AT-AT, дав повстанцам необходимое время для отступления.

В наборе 309 деталей, который, помимо корабля, включает также повстанческую пушку, Люка Скайокера в образе пилота, еще одного пилота-повстанца, а также одного из членов сопротивления в снежном камуфляже. Помимо этого, в каждый набор серии входит один дополнительный основной персонаж звездной саги. В нашем случае им оказался Лэндо Калриссиан – первый владелец «Тысячелетнего сокола» и барон-администратор Облачного города.

Стоит также отметить, что как «Снежный гонщик», так и Лэндо уже появлялись ранее в наборах LEGO: первый с альтернативной расцветкой в 1999 году, второй – в 2003 году.

Для удобства сборки, детали расфасованы по четырем пакетам, каждый из которых позволяет собрать законченный модуль. Впрочем, если перемешать их между собой, то можно увеличить время и интерес сборки. Так же в комплект входит стикер с наклейками и брошюра, рассказывающая об отличительных особенностях набора и содержащая подробный мануал по сборке.

Набор рассчитан на детей от 7 лет. Понравилась интерактивность моделей. Например, пушка способна поворачиваться вокруг оси, наклоняться и даже стрелять «пинами» с помощью небольшого рычажка. Корабль же умеет стрелять ракетами, кабина открывается, а крюк сматывается. Все панели управления и приборные люки обозначены соответствующими наклейками. У каждого пилота истребителя есть по два выражения лица. Модель корабля имеет размеры 15x20 см, пушки – 6,5x6,5 см.

Качество деталей проверено годами – сломать что-либо практически невозможно. Финальная конструкция тоже довольно надежная, и позволяет детям играть с ней, не боясь повредить, а если что-то из мелких деталей и отвалится, то легко закрепляется обратно. Также, имеется несколько запасных мелких деталей.

Никаких сложностей со сборкой у меня не возникло: на все про все я потратил примерно 1,5 часа.

Наборы «Star Wars. 20th Anniversary Edition» станут отличным подарком на Новый год не только детям, но и всем поклонникам Звездных Войн или конструкторов LEGO. Во время сборки чувствуешь настоящий азарт, который не отпускает, пока все детали не встанут на свои места. Цена набора в российских магазинах составляет 3299 рублей.

Автор: Артем Костенко