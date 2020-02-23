Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy S20 Ultra. Самый продвинутый флагман

В этом году компания Samsung представила сразу три флагманских смартфона серии Galaxy: Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. Мы уже рассмотрели преимущества и недостатки стандартного Galaxy S20, а сегодня разберем характеристики самого продвинутого смартфона Samsung – Galaxy S20 Ultra с 100-кратным зумом.

Дизайн

Внешний вид Galaxy S20 Ultra продолжает линию, начатую в Galaxy Note 10 Lite, Galaxy S10 Lite, Galaxy A51 и A71, а также продолженную в Galaxy S20 и Galaxy S20+. Однако главная особенность этого дизайна, прямоугольный блок основной камеры, в случае с Galaxy S20 Ultra возведена в абсолют. Камера просто огромна и занимает половину от ширины устройства!

Что до передней панели, то она максимально безрамочная. Фронтальная камера по традиции врезана прямо в экран. Обе панели выполнены из защитного стекла, а рамка – из алюминия. В России флагман доступен лишь в черной и серой расцветках.

Экран

Здесь используется 6,9-дюймовая фирменная Dynamic AMOLED-панель с разрешением 1440:3200 пикселей (плотность 511 ppi), соотношением сторон 20:9, защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+, функцией Always-on display и, самое главное нововведение, частотой обновления 120 Гц, благодаря которой любая анимация выглядит очень плавной. Невероятно тонкие рамки и маленький вырез позволили экрану занять 90% площади передней панели – поистине флагманский показатель.

Железо и производительность

AnTuTu – 515096 баллов

Как и в Galaxy S20 с Galaxy S20+ российским пользователям досталась версия смартфона с фирменной платформой Samsung Exynos 990. Это топовый 7-нанометровый восьмиядерный процессор с тактовой частотой до 2.73 ГГц и графикой Mali-G77 MP11. Главное же отличие Galaxy S20 Ultra от своих собратьев, это невероятные 12 ГБ оперативной памяти нового поколения LDDR5! Разумеется, такое железо дает большой запас производительности для любого, даже самого требовательного приложения. Что до встроенной памяти, то здесь представлено 128 ГБ быстрой флеш-памяти UFS 3.0.

Камера

А вот и главное отличие модели Ultra – главный модуль получил 108-Мп датчик ISOCELL Bright HMX, объектив с диафрагмой f/1,8 и оптическую стабилизацию изображения. Также здесь имеется перископный модуль на 48 МП с объективом с 10-кратным гибридным зумом и оптической детализацией. Наконец, сверхширокоугольный 12-Мп модуль здесь такой же, как и в младших моделях.

Ключевая особенность местной камеры, это 100-кратный гибридный цифровой зум Super Resolution Zoom с поддержкой искусственного интеллекта. В моделях S20 и S20+ он 30-кратный. Благодаря такому зуму, смартфон вполне можно назвать компактной шпионской камерой – причем 100-кратный зум весьма эффективен даже в темное время суток. В общем, не нужно ждать вердикта от лаборатории DxOMark, чтобы назвать Samsung Galaxy S20 Ultra лучшим камерофонов на рынке. Как минимум до выхода Huawei P40 Pro.

Аккумулятор

Разумеется, столь высокотехнологичный смартфон с огромным экраном не мог обойтись без ёмкого аккумулятора – здесь используется батарея на 5000 мАч. При этом смартфон не назовешь толстым (8.8 мм) и слишком тяжелым для своих размеров (222 г). В устройстве предусмотрена поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт, беспроводной на 15 Вт и обратной беспроводной на 9 Вт.

Одной строкой

Отметим наличие защиты от воды по стандарту IP68 (погружение на глубину до 1,5 м на 30 минут), ультразвукового сканера отпечатков пальцев, стереодинамиков, гибридного слота для карт памяти microSDXC, модуля NFC для бесконтактных платежей, а также отсутствие 3,5-мм разъема для наушников.

Цена и конкуренты

В России Samsung Galaxy S20 Ultra оценен в 100 тысяч рублей. Тех же денег у нас стоит iPhone 11 Pro Max. У флагмана Apple экран с меньшей частотой обновления, менее продвинутая камера и довольно медленная для нынешнего флагмана быстрая зарядка.

Вывод

Samsung удалось создать самый технологичный смартфон на рынке с лучшей камерой, самым большим экраном, максимальной производительностью и самым ёмким аккумулятором. Да, аппарат стоит 100 тысяч рублей, но, видимо, такова цена ультра-флагмана.