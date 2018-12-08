Обзор плюсов и минусов смартфона Meizu 16

2018-12-08, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Meizu 16; [179]
О Meizu 16th мы писали, что это «отличный альтернативный флагман с доступным ценником». Два месяца спустя Meizu выпустила в России его еще более доступную версию, которая главным образом отличается менее шустрым процессором Snapdragon 710. Насколько удачной вышла эта новинка и какие у нее перспективы, читайте в нашем обзоре.

Дизайн

Компания Meizu является одним из немногих производителей, что питают неприязнь к вырезам в верху дисплея. Вместо «брови» здесь тонкие рамки – одинаковые сверху и снизу. На задней панели расположена привычная сдвоенная камера в вертикальной ориентации и кольцевая светодиодная вспышка. Так чем же внешность Meizu 16 отличается от Meizu 16th? Более простыми материалами корпуса – металл вместо стекла. Однако для эстетов китайский производитель подготовил более красивую версию в белом цвете. Она отличается керамическим напылением и матовым оттенком. А еще рамка в Meizu 16 под цвет корпуса, в то время как во флагмане она серебристая.

Дисплей и звук

В Meizu не стали ничего выдумать и просто наделили свой упрощенный флагман дисплеем прямиком из Meizu 16th. Это шестидюймовая Super AMOLED-матрица Samsung с разрешением 2160:1080 пикселей (плотность 403 ppi), которая занимает 91,2% площади лицевой панели. Она имеет соотношение сторон 18:9, максимальную яркость 430 кд/м2, контрастность 10 000:1 и поддерживает функцию «Всегда включенного дисплея» (Always-On-Display) для отображения времени и уведомлений на выключенном экране. Разумеется, сохранилась и одна из главных особенностей флагмана – встроенный под экран ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, который, по заверениям производителя, срабатывает за 0.25 сек. Если такой способ аутентификации вам неугоден, то можно использовать разблокировку по лицу.

Судя по всему, из флагмана сюда перекочевал ЦАП Qualcomm Aqstic (WCD9341), усилитель CS35L41 и система улучшения звука Square Sound, которая подбирает лучшие подстройки воспроизведения звука в соответствии с различными ситуациями. И что самое главное, 3,5-мм разъем для наушников никуда не делся. В итоге, смартфон выдает отличный звук как в стереодинамиках, так и в наушниках.

Железо

А вот и главное отличие от старшего собрата. Вместо флагманского чипсета Snapdragon 845 здесь используется так называемый субфлагман Snapdragon 710. В бенчмарках GeekBench и AnTuTu аппарат набирает 5500 и 167000 баллов, демонстрируя производительность на уровне конкурента Xiaomi Mi 8 SE на том же процессоре. Не забываем о том, что здесь установлены внушительные 6 ГБ оперативной памяти, в то время как некоторые флагманы (Sony Xperia XZ3 и Google Pixel 3) до сих пор оснащаются 4 ГБ ОЗУ. Разумеется, связка Snapdragon 710 и 6 ГБ ОЗУ потянет на максимальных настройках даже такие прожорливые игры, как PUBG и WoT: Blitz.

Камеры

Смартфон Meizu 16th нельзя было назвать камерофоном, но его фотовозможности уже вплотную подобрались к лучшим моделям на рынке. Meizu 16 эти возможности унаследовал, а именно связку из двух камер. Основная получила 12-Мп сенсор Sony Exmor RS IMX380, широкоугольный 6-линзовым объектив с 4-осевой оптической стабилизацией (OIS), апертурой f/1.8, фазовым автофокусом и лазерным дальномером. Второй модуль характеризуется 20-Мп сенсором и телеобъективом с апертурой f/2.6. Он отвечает за трехкратный зум и портреты с эффектом размытия. Что до фронталки, то она полагается на сенсор разрешением 20 Мп и объектив с диафрагмой F2,0.

Одной строкой

Из минусов можно отметить отсутствие слота для карт памяти microSD с невысокой автономностью аккумулятора на 3010 мАч. И если этими недостатками грешат и некоторые другие устройства подобного уровня, то упорное игнорирование компанией Meizu модуля NFC вызывает недоумение.

Цена и конкуренты

Рекомендованная цена Meizu 16 в России составляет 32 990 рублей за обычную версию и 33 490 за вариант с белым керамическим корпусом. Такая цена кажется для аппарата сильно завышенной, однако прямо сейчас его можно найти и за 25 500 рублей. Главный конкурент, Xiaomi Mi 8 SE, в той же конфигурации памяти и на том же Snapdragon 710 стоит дешевле, однако у него хуже камеры и нет встроенного под экран дактилоскопа.

Вывод

Ситуация с Meizu 16 на российском рынке получается довольно противоречивой. Прямо сейчас флагман Meizu 16th можно найти всего на пару тысяч дороже, чем Meizu 16 по рекомендованной цене. Если же он достанется вам на порядок дешевле, то это будет чертовски выгодной покупкой. Ведь так вы получите «почти флагман» с мощным процессором, отличными для этого сегмента камерами и пока довольно редкой особенностью – подэкранным сканером отпечатков пальцев.

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