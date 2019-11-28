Обзор realme 5 64GB. Правильный бюджетный смартфон

Мы привыкли к тому, что покупка бюджетного смартфона всегда влечет за собой компромиссы, и в любом случае в нем что-то да будет отсутствовать: хорошего дисплея, достойного запаса производительности, качественной камеры, емкого аккумулятора или модуля NFC. К нам в руки попал realme 5, который заявляет, что за свою небольшую цену он может дать все самое необходимое для современного пользователя. В этом обзоре мы выясним, так ли это и схитрил ли где-нибудь китайский производитель.

Комплектация

Смартфон поставляется в симпатичной белой коробке. Внутри нее находится сам смартфон, силиконовый чехол, блок питания на 2А, Micro-USB кабель и различная документация.

Внешний вид

По задней крышке смартфона сразу читается, что данная модель принадлежит бренду realme. На ней изображены фирменные геометрические фигуры, которые в зависимости от света красиво переливаются. Всего есть два типа расцветки: синий кристалл и фиолетовый кристалл. У нас на руках оказался последний вариант.

Корпус выполнен полностью из пластика и заметно собирает отпечатки от пальцев. Благо есть комплектный чехол, который защитит смартфон не только от разводов, но и падений.

Сканер отпечатков пальцев находится на задней крышке. Сейчас данная технология хорошо освоена, и конкретно realme 5 правильно распознает отпечаток в 95 случаев из 100.

Единственное, за что может зацепиться глаз при виде смартфона так это нижняя грань, которая ощутимо больше других сторон. Но это огрехи всех бюджетных моделей.

Касательно разъемов, то в realme 5 имеется 3,5 мм mini-jack и Micro-USB.

Большой дисплей на 6,5 дюймов

В руках смартфон ощущается достаточно увесистым. К качеству сборки нет никаких претензий.realme 5 оснащен большим 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, который защищен стеклом Corning Gorilla Glass 3. Самым главным преимуществом данного экрана является IPS-матрица, точно отображающий цвета без искажений по бокам. Плотность пиксели составляет только 269 ppi, но при использовании картинка на экране не ощущается зернистой.

Над дисплеем в каплевидном вырезе находится фронтальная камера. С помощью нее можно разблокировать смартфон, причем точность распознавания хороша даже в темное время суток.

Мощный процессор от Qualcomm

realme 5 работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 665, который достаточно энергоэффективен и хорошо оптимизирован под Android. У нас на тесте версия с 4 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт внутренней. Также есть более бюджетная конфигурация с 3 Гбайт оперативной памяти и 64 Гбайт внутренней. При желании память можно дополнительно расширить при помощи MicroSD карты. Кстати слот под нее отдельный.Смартфон работает на Android 9.0 с установленной фирменной оболочкой ColorOS 6.0, которая представляет собой практически чистую систему с предустановленным приложениями

В повседневном использовании нет ощущения недостатка мощности. В целом, все весьма шустро работает и при желании можно спокойно поиграть в PUBG Mobile на средних настройках с высоким FPS.

Камера

Чем больше камер, тем лучше, поэтому в realme 5 установили сразу 4 модуля камеры. Основной сенсор на 12 Мпикс со светосилой f/1,8 умеет делать качественные снимки с высокой детализацией как в дневное, так и в тёмное время суток (при ночном режиме).

Второй модуль является ультраширокоугольным и имеет разрешение на 8 Мпикс со светосилой f/2,2. С его помощью можно делать снимки с углом обзора в 119 градусов. Даже по сравнению с основным модулем качество фотографий достаточно неплохое.

Третий модуль дополнительный на 2 Мпикс со светосилой f/2,4 служит для измерения глубины фотографий и способен красиво размывать задний фон в стиле Боке.Четвертый сенсор является макромодулем на 2 Мпикс со светосилой f/2,4. С помощью него можно интересные фотографии с высокой детализацией при минимальном расстоянии до объекта от 4 см.

Емкий аккумулятор на 5000 мАч

Итоги

Передняя камера имеет разрешение на 13 Мпикс со светосилой f/2,0 и поддерживает технологии ИИ, которые помогают сделать фото язе более красочным.realme 5 оснастили действительно большим аккумулятором на 5000 мАч. Во время нашего теста типичный распорядок дня в жизни смартфона был следующим: утром мы снимали устройство с зарядки, и в течение дня на средней яркости несколько часов проводили в соц сетях, смотрели видео, чатились и периодически играли в PUBG. В таком темпе устройство спокойно проживало весь день. При меньшей нагрузке он и вовсе проживал два дня. Самое приятное, что смартфон совсем не греется даже в тяжёлых играх.Объем аккумулятора немаленький, поэтому для для полной зарядки от 0 до 100% потребуется около 3 часов.realme 5 — это та модель, которую однозначно стоит рассмотреть при выборе смартфона до 13 000 рублей. За эти вы получаете интересный дизайн, большой дисплей, мощный процессор, достойная камера, впечатляющий запас батареи и NFC модуль. К минусам мы отнесли маркую заднюю крышку и разъем Micro-USB.