Обзор зарядной станции USB Xcentz

Для зарядки устройств в наше время используется множество решений, одно из таких это USB Xcentz с пятью портами. Стоимость модели $ 30.

Материал корпуса изготовлен из пластика, компактные размеры зарядной станции позволят брать его с собой.

Для предотвращения скольжения на столе или другой поверхности нижняя часть корпуса имеет силиконовую прокладку.

Рассмотрим какие имеются разъемы. Три USB порта, один порт USB-C, и один с быстрой зарядкой 3.0.

USB Xcentz оборудована новейшими микросхемами безопасности: перезарядка, перегрузка по току и другие.