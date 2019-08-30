Очками AR от Apple можно будет управлять специальной перчаткой

Аналитики ожидают, что Apple представит очки AR уже в 2020–2021 году.

Пара патентных заявок, поданных Apple, раскрывает несколько особенностей, над которыми компания явно работает для гарнитуры Apple Glasses. Первый патент «Сканирующие зеркальные дисплейные устройства» описывает технологию, использующую лазеры и зеркала для проецирования изображений прямо в глаза человека, носящего очки вместо дисплея. Это можно сделать способом поддержки дополненной реальности (AR), позволяя накладывать изображения на реальный объект. В заявке говорится, что эта технология может быть использована для замены «слишком сложных, громоздких и неудобных для ношения» дисплеев с головным креплением.

Во второй патентной заявке « Датчик приближения на основе магнитного датчика» используется технология магнитного зондирования для определения положения пользователя, носящего специальную перчатку на руке. Это можно использовать для управления функциями VR или AR на очках Apple с помощью жестов рук.

Очки предположительно будут предлагать разрешение 8K 7680 × 4320 для каждого глаза. Устройство имеет кодовое имя T288 и использует недавно разработанную операционную систему под названием rOS.