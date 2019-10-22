Очки Apple AR готовятся к выпуску в 2020 году

В следующем году Apple планирует выпустить свои ожидаемые очки AR. По сообщениям, они будут иметь пару голографических дисплеев и синхронизироваться с iPhone пользователя, чтобы отображать полезную информацию, такую ​​как текст, электронные письма или погода. Подписчики Apple Arcade смогут играть в различные AR-игры надев очки. Предполагается, что официальное объявление гаджета может состояться в начале 2020 года вместе с iPhone SE 2 и iPad Pro.

В долгосрочной перспективе Apple надеется, что ее очки AR в конечном итоге заменят iPhone, но в то же время она сосредоточится на распространении своих технологий AR через другие устройства. В частности, iPad Pro следующего поколения будет включать в себя специальный 3D-датчик для AR-контента, а в следующем году серия iPhone 12 Pro последует его примеру.