Очки Google Glass 2 Enterprise Edition появятся в открытой продаже

Поисковой гигант сделал последнюю версию своих умных очков Google Glass доступной для всех желающих. Как полагают в Google, такое решение поможет как быстрее освоиться с разработкой программистам, имеющим опыт написания кода под ОС Android, так и легче интегрировать устройства с существующими сервисами, взаимодействующими с мобильными устройствами.

В отличие от первого поколения Google Glass, которое стоило $ 1500, когда они поступил в продажу в 2014 году, Enterprise Edition 2 оснащен обновленной камерой и более мощным процессором, а также разъемом USB-C для более универсальной зарядки и подключения.