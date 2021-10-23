Oculus GO получает разблокированную версию операционной системы

Oculus выпустила разблокированную сборку операционной системы Oculus Go, обеспечивающую «полный root-доступ» к более чем 2 миллионам существующих устройств.

Консультирующий технический директор Oculus, Джон Кармак объявил о своих планах относительно этого обновления в прошлом месяце, заявив, что это то, над чем он «настаивал в течение многих лет». Отчасти разблокировка - это попытка гарантировать, что оборудование Go будет продолжать работать в полной мере и в будущем, позволяя случайно обнаруженной гарнитуре через двадцать лет иметь возможность обновиться до окончательной версии программного обеспечения.

Аппаратное обеспечение Go под управлением разблокированной ОС больше не будет проверять подпись Facebook на уровне ядра, это означает, что разработчики могут создавать новые версии системного программного обеспечения для всей ОС на базе Android. Это может позволить создавать пользовательские версии низкоуровневых функций, таких как средство запуска приложений, и удалять заблокированные системные приложения. Обновление также позволяет легко загружать неопубликованные приложения за пределами интерфейса магазина Go, хотя это уже было возможно в более старых версиях ОС.

Первоначально выпущенная в 2018 году, Go была первой полностью автономной гарнитурой Oculus, и это была важная эволюция телефонных VR-решений, таких как Gear VR от Samsung над которыми также работал Oculus. В то время как Go был хорошо построен и относительно полнофункциональным, учитывая его стартовую цену в 199 долларов, аппаратное обеспечение было ограничено отсутствием полного позиционного отслеживания для гарнитуры и контроллера. Это выглядело старомодно, когда в 2019 году был выпущен более дорогой Oculus Quest.
Комментарии и отзывы Oculus GO
Научитесь играть на гитаре с TREYNER…
Научитесь играть на гитаре с TREYNERTREYNER - это новая система, специально разработанная для того, чтобы помочь вам научиться играть на гита…
Внешний аккумулятор Jetpack MagSafe для iPhone оснащен сверх…
Внешний аккумулятор Jetpack MagSafe для iPhone оснащен сверхВладельцы Apple iPhone, которые только что приобрели последний iPhone 13 или используют iPhone 12 предыду…
Подставка Pixel Stand с функцией беспроводной зарядки…
Подставка Pixel Stand с функцией беспроводной зарядкиНа прошлой неделе мы впервые познакомились с подставкой Pixel Stand следующего поколения, которая дебютир…
Многофункциональная беспроводная зарядная станция ChargeLabs…
Многофункциональная беспроводная зарядная станция ChargeLabsЕсли вы хотите заменить все свои зарядные устройства одним девайсом, вас может заинтересовать многофункци…
Vodafone Curve - маленький GPS-трекер…
Vodafone Curve - маленький GPS-трекерVodafone выпустила невероятно маленький, гладкий и многофункциональный GPS-трекер под названием Curve, ко…
Nikon представила два бинокля серии MONARCH для любителей ди…
Nikon представила два бинокля серии MONARCH для любителей диКомпания Nikon объявила о выпуске двух новых биноклей в линейке спортивной оптики — MONARCH M7 и MONARCH …
Обзор ORICO TCM2-C3. Корпус для сборки быстрого внешнего дис…
Обзор ORICO TCM2-C3. Корпус для сборки быстрого внешнего дисРанее мы проводили тестирование скоростных USB-накопителей, использующих для хранения данных твердотельны…
Oculus GO получает разблокированную версию операционной сист…
Oculus GO получает разблокированную версию операционной сист Oculus выпустила разблокированную сборку операционной системы Oculus Go, обеспечивающую «полный root-дос…
Обзор XPG PRIME ARGB LED STRIP. Светодиодные ленты для ПКОбзор XPG PRIME ARGB LED STRIP. Светодиодные ленты для ПК
Лучший кронштейн для монитора. ONKRON G80 Лучший кронштейн для монитора. ONKRON G80
Обзор HIPER VR MAX. Очки виртуальной реальности с геймпадом Обзор HIPER VR MAX. Очки виртуальной реальности с геймпадом
Обзор Orico DESK-4U. Разветвитель USB для столешницыОбзор Orico DESK-4U. Разветвитель USB для столешницы
Обзор j5create JVA02. Внешняя карта видео захвата для прямых трансляций Обзор j5create JVA02. Внешняя карта видео захвата для прямых трансляций
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor