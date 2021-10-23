Oculus GO получает разблокированную версию операционной системы

Oculus выпустила разблокированную сборку операционной системы Oculus Go, обеспечивающую «полный root-доступ» к более чем 2 миллионам существующих устройств.

Консультирующий технический директор Oculus, Джон Кармак объявил о своих планах относительно этого обновления в прошлом месяце, заявив, что это то, над чем он «настаивал в течение многих лет». Отчасти разблокировка - это попытка гарантировать, что оборудование Go будет продолжать работать в полной мере и в будущем, позволяя случайно обнаруженной гарнитуре через двадцать лет иметь возможность обновиться до окончательной версии программного обеспечения.

Аппаратное обеспечение Go под управлением разблокированной ОС больше не будет проверять подпись Facebook на уровне ядра, это означает, что разработчики могут создавать новые версии системного программного обеспечения для всей ОС на базе Android. Это может позволить создавать пользовательские версии низкоуровневых функций, таких как средство запуска приложений, и удалять заблокированные системные приложения. Обновление также позволяет легко загружать неопубликованные приложения за пределами интерфейса магазина Go, хотя это уже было возможно в более старых версиях ОС.

Первоначально выпущенная в 2018 году, Go была первой полностью автономной гарнитурой Oculus, и это была важная эволюция телефонных VR-решений, таких как Gear VR от Samsung над которыми также работал Oculus. В то время как Go был хорошо построен и относительно полнофункциональным, учитывая его стартовую цену в 199 долларов, аппаратное обеспечение было ограничено отсутствием полного позиционного отслеживания для гарнитуры и контроллера. Это выглядело старомодно, когда в 2019 году был выпущен более дорогой Oculus Quest.