Oculus Quest получит новые контроллеры

Индустрия виртуальной реальности достаточно быстро развивается, предоставляя пользователям все больше и больше возможностей для развлечений. Теперь авторы Oculus Quest сообщили, что с шлемами у них и так все довольно неплохо, так что самое время заняться контроллерами. В ближайшем будущем производитель планирует выдать в продажу совершенно новое устройство, которое позволит точнее отслеживать действия геймера и передавать их в игру быстрее. Благодаря этому будет уменьшен лаг, который есть сейчас и который не дает игрокам наслаждаться некоторыми играми в полной мере. Пока что нет точной информации о данном продукте и говорить об этом мы не можем, но если технологии позволяют, то почему бы не выдать геймеру нечто новое.