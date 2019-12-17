Oculus Quest распродажи очень быстро

Некоторое время назад мы говорили о том, что шлемы виртуальной реальности не могут добиться популярности на рынке из-за отсутствия крутого интересного контента. Зачем покупать шлем за 500 долларов, если на нем банально нет ничего, во что можно было бы поиграть с удовольствием? К счастью, производители шлемов тоже поняли проблему и начали сотрудничать с крупными студиями, которые выпустили парочку классных анонсов о предстоящих релизах. В итоге шлемы вроде Oculus Quest раскупили как горячие пирожки перед новогодними праздниками, ведь это отличный подарок, который явно принесет вам море удовольствия и радости. Обязательно стоит поискать гаджет на прилавках локальных магазинов, ведь у крупных продавцов их уже не осталось.