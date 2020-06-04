Oculus Quest вновь в продаже

Некоторое время назад компания Valve выпустила в свет свою новую игру, которая поразила аудиторию и вызвала бурные продажи шлемов виртуальной реальности. К сожалению, не все производители были готовы к тому, что продукция будет продаваться настолько хорошо и вскоре начался настоящий дефицит шлемов. Теперь, правда, все уже устаканилось и в продажу даже попал шлем Oculus Quest в нескольких комплектациях со вполне адекватной стоимостью. Для многих пользователей, которые длительное время хоте себе относительно недорогой продукт, это хорошая новость, так как вариант с 64 гигабайтами встроенной памяти может похвастаться стоимостью в 399 долларов, а это вполне себе добротно по сравнению с тем, что было ранее. Советуем присмотреться.

Комментарии и отзывы Oculus Quest
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