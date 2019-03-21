Oculus Rift S продают за 399 долларов

В продажу официально поступил новый шлем виртуальной реальности Oculus Rift S, который стоит 399 долларов и позволяет вам окунуться в мир высоких технологий без лишней головной боли. У нового шлема отличная картинка с разрешением 1440 на 1280 точек, а частота смены кадров достигает 80 Гц. На текущий момент детальных тестов новинки нет, но производитель уверяет, что это совершенно новый виток развития данного рынка и что вскоре все шлемы будут построены примерно по этой же конструкции. Стоит отметить, что этот продукт стоит на 50 долларов дороже, чем большинство конкурентов и это значит, что здесь либо качество картинки обязано быть лучше, либо создатели просто переборщили с ценником. Пока рано об этом говорить, но шлем не вызвал восторга.