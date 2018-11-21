Oculus стала частью Facebook

Некоторое время назад в сети появилась информация о том, что компания Oculus была куплена компанией Facebook. После этого была презентация новой продукции и теперь есть официальные данные, что компания Oculus больше не является самостоятельной — теперь это часть Facebook Technologies. На деле ничего не изменится. Вероятнее всего, компания Oculus уже как подразделение гиганта будет продолжать работу над шлемом виртуальной реальности и будет производить умные дисплеи Portal, которые используются для видеоконференций в крупных компаниях. Корпоративный сектор всегда приносил большие деньги, в этом плане вопросов не возникает. Будем надеяться, что поглощение не помешает компании создавать что-то круто и современное, а новые возможности, в том числе и финансовые, откроют дорогу новым возможностям.