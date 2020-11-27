Одноплатный ПК Boardcon EMH6 поддерживает накопители M.2 NVMe

Компания Boardcon представила одноплатный ПК EMH6, который подойдет в качестве основы для ТВ-приставок, игровых гаджетов и различных устройств с возможностью проводного и беспроводного соединения. Новинка оснащается 4-ядерным чипом Allwinner H6 с поддержкой 64-битных инструкций и графикой ARM Mali-T720 с поддержкой OpenGL ES3.1/3.0/2.0/1.1, Microsoft DirectX 11 FL9_3, 1 ГБ оперативной памяти LPDDR3, 8 ГБ на модуле eMMC, слотом для карт памяти microSD, поддержкой твердотельного накопителя M.2 NVMe, сетевыми контроллерами Gigabit Ethernet (RJ45) и Fast Ethernet (RJ45), адаптерами Wi-Fi 4 (2,4 ГГц) и Bluetooth 4.0, опциональным модемом 4G/LTE, интерфейсом HDMI 2.0a, портами USB 3.0 и USB 2.0, 3,5-мм разъемом, слотом для SIM-карты, а также совместимостью с Android и Linux. Размеры ПК равны 140:100 мм.

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