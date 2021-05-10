Одноплатный ПК DFI CS551 получил функцию подогрева

Компания DFI пополнила ассортимент 3,5-дюймовых одноплатных компьютеров моделью CS551, которая может работать в экстремально холодных условиях. Последнее возможно благодаря встроенному подогревателю, который обеспечит холодный старт при температуре ниже 30 градусов Цельсия. Новинка характеризуется габаритами 146:102 мм, чипами Intel Core восьмого или девятого поколения вплоть до восьмиядерного процессора Core i7-9700TE, активным или пассивным охлаждением, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2666 в одном модуле SO-DIMM, полноразмерным интерфейсом Mini PCIe, разъёмом для SIM-карты (модем 3G/4G в качестве опции), коннектором М.2 для твердотельного накопителя формата 2280, звуковым кодеком Realtek ALC262, двухпортовым сетевым контроллером 1GbE, четырьмя разъемами USB 3.1 и двумя DP, а также совместимостью с Windows 10 IoT Enterprise и Linux.

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