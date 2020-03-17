Одноплатный ПК DFI GHF51 получил процессор AMD Ryzen Embedded

Компания DFI представила одноплатный компьютер GHF51, построенный на аппаратной платформе AMD Ryzen. Новинка характеризуется размерами 84:55 мм, процессором серии Ryzen Embedded R1000 со значением TDP 12 Вт (R1505G либо R1606G, 2, 4 и 8 ГБ одноканальной памяти DDR4-3200, 16, 32 и 64 ГБ флеш-памяти eMMC, портом Gigabit Ethernet на контроллере Intel I211AT или Intel I210IT, портом USB 3.1 Gen 2 на разъеме USB Type-C, двумя интерфейсами HDMI 1.4 на разъемах micro-HDMI, разъемом mini-PCIe с интерфейсами PCIe Gen2 и USB 2.0, восемью линиями GPIO, SMBus и fTPM 2.0, а также поддержкой 64-разрядной версии Windows 10 IoT Enterprise и Linux.