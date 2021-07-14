Одноплатный ПК LattePanda Alpha получил поддержку Windows 11

Компания LattePanda пополнила ассортимент одноплатных ПК моделью Alpha, которая получила 2-ядерный чип Intel Core m3-8100Y с тактовой частотой от 1,1 до 3,4 ГГц и графикой Intel UHD Graphics 615. Новинка также характеризуется платой размерами 115:78 мм, толщиной 14 мм, 8 ГБ ОЗУ LPDDR3, 64 ГБ памяти eMMC и вариантом без встроенной памяти вообще, предустановленной ОС Windows 10 Pro и совместимостью с Windows 11, двумя слотами слотами M.2, один из которых предназначен для SSD с интерфейсом PCIe или SATA, а второй – для беспроводного модуля, поддержкой Wi-Fi 802.11ac (2,4 и 5,0 ГГц), Bluetooth 4.2 и Gigabit Ethernet, тремя интерфейсами USB 3.0 на разъёмах USB-A и одним USB 3.0 на USB-C, поддержкой DisplayPort Art Mode и Power Delivery, разъемами eDP и HDMI, сопроцессором Arduino Leonardo, двумя двухрядными разъёмами с линиями GPIO, I2C, I2S, USB, RS232, UART и RTC, а также питанием от адаптера на 12 В или батареи с напряжением 7,4 В. Цена ПК составляет 389 долларов.

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