Одноплатный ПК ODROID-C4 оценен в 50 долларов

Сетевые источники сообщили о скором начале продаж любопытного одноплатного компьютера ODROID-C4, который называют потенциальным конкурентом бестселлеру Raspberry Pi 4. Новинка характеризуется аппаратной платформой Amlogic S905X3 с четырьмя ядрами ARM Cortex-A55 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графикой ARM Mali-G31MP2 GPU с поддержкой OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.0 и OpenCL 2.0, 4 ГБ оперативной памяти DDR4, от 8 до 64 ГБ флеш-памяти eMMC, слотом для карт памяти microSD, сетевым адаптером Gigabit Ethernet на контроллере Realtek RTL8211F, четырьмя портами USB 3.0, одним портом Micro-USB 2.0 OTG, цифровым интерфейсом HDMI, гнездом RJ45 для сетевого кабеля и пассивной системой охлаждения. Размеры ПК равны 85:56 мм, а масса 59 г. Ориентировочная цена ODROID-C4 составляет 50 долларов.

Комментарии и отзывы ODROID-C4
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