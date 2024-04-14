Одноплатный ПК Radxa NIO 12L получил два порта HDMI

Сетевые источники сообщают о выходе одноплатного ПК Radxa NIO 12L, главной особенностью которого можно назвать наличие множества разъемов. Новинка получила четыре порта USB 3.0, два интерфейса HDMI, один из которых рассчитан на вход, двумя разъемами USB-C, портом RJ45, слотом для карты памяти microSD, а также MIPI-DSI, MIPI-CSI и 40-контактный GPIO.

ПК также характеризуется габаритами 140:75 мм, восьмиядерной однокристальной системой MediaTek Genio 1200 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57, от 4 до 16 ГБ оперативной памяти, от 64 до 512 ГБ флеш-памяти и предустановленной Yocto или Android. Цена на устройство составляет от 100 до 180 долларов.