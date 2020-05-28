Одноплатный ПК Raspberry Pi 4 получил версию с 8 ГБ ОЗУ

Недавно мы сообщали о том, что одноплатный компьютер Raspberry Pi 4 подешевел до 35 долларов за базовую версию с 2 ГБ оперативной памяти и стал доступен в варианте с 4 ГБ ОЗУ по цене в 55 долларов. Сегодня стало известно о доступности версии с 8 ГБ оперативной памяти, которая обойдется в 75 долларов.

Напомним, что Raspberry Pi 4 оснащается четырёхъядерным процессором на Cortex-A53 с частотой 1,5 ГГц, и он в сорок раз быстрее оригинальной модели 2012 года. За восемь с лишним лет было реализовано более 30 миллионов одноплатных компьютеров Raspberry Pi.
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