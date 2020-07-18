Одноплатный ПК Rock Pi E получил два порта Ethernet

Сетевые источники сообщили о выходе одноплатного ПК Rock Pi E, который подойдет для создания маршрутизаторов и шлюзов. Новинка характеризуется размерами 56:65 мм, четырехъядерным процессором Rockchip RK3328 с тактовой частотой до 1,3 ГГц, версиями с 256, 512 МБ, 1 и 2 ГБ оперативной памяти DDR3, 16, 32, 64 и 128 ГБ флеш-памяти eMMC, поддержкой карт памяти microSD до 128 ГБ, портом Gigabit Ethernet с опциональной поддержкой технологии PoE, вторым сетевым портом 10/100M Ethernet, модулем беспроводной связи Wi-Fi 4 (802.11b/g/n) или Wi-Fi 5 (802.11b/g/n/ac), контроллером Bluetooth 4.2, интерфейсом USB 3.0 Type-A, 3,5-мм разъемом и коннектором USB Type-C. Цена платы составляет 20 долларов.

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