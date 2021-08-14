Одноплатный ПК UP Xtreme i11 основан на CPU Intel Tiger Lake

Сетевые источники сообщили о выходе одноплатного ПК UP Xtreme i11, который появится в продаже в сентябре по цене от 300 долларов. Новинка характеризуется габаритами 120:122 мм, поддержкой Windows 10, Yocto 3.1, Ubuntu 20.04, аппаратной платформой Intel Tiger Lake (от 2-ядерного процессора Celeron 6305E до 4-ядерного Intel Core i7-1185GRE), до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, поддержкой SATA-накопителя, возможностью установить твердотельный модуль M.2 2280 NVMe, сетевыми контроллерами 1Gb LAN и 2.5Gb LAN, разъемами HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4, интерфейсом USB Type-C, тремя портами USB 3.2 Gen2 и одним USB 2.0, активным охлаждением, а также модулями Wi-Fi/Bluetooth и модемами 4G/LTE или 5G в качестве опций.

Комментарии и отзывы UP Xtreme i11
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