Одноплатный ПК Udoo Bolt получил процессор AMD Ryzen Embedded

Стало известно о скором выходе одноплатного компьютера для разработчиков Udoo Bolt, на разработку которого в рамках кампании на Kickstarter было собрано более 600 тысяч долларов. Новинка характеризуется процессорами AMD Ryzen Embedded, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2400 в виде двух модулей SO-DIMM, флеш-чипом eMMC 5.0 вместимостью 32 ГБ, а возможность использовать накопитель с интерфейсом SATA и твердотельный модуль M.2 PCIe NVMe, интегрированным контроллером Gigabit Ethernet, коннектором М.2, двумя интерфейсами HDMI 2.0, двумя портами USB 3.1 Type-C и двумя USB 3.0 Type-A. Пользователи смогут выбрать версии с чипом V1202B (два ядра, тактовая частота до 3,2 ГГц и графика Radeon Vega 3) или V1605B (четыре ядра, частота до 3,6 ГГц, графика Radeon Vega 8). Габариты устройства равны 120:120 мм.