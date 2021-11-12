Официальная информация о материнской плате MSI MEG Z690 GODLIKE

Компания MSI опубликовала несколько изображений платы MSI MEG Z690 GODLIKE, получившая пару наград на CES 2022 Innovation Honoree. Плата будет иметь размеры 305x310 мм, что почти ставит ее уровень SSI EEB. Плата имеет скрытый форм фактор с закрытой крышкой, поскольку за пределами процессорного сокета и некоторых компонентов рядом с ним вы действительно ничего не увидите. Помимо модулей памяти, MSI разработала дисплей, который отображает некоторую системную информацию, такую ​​как тип процессора и текущая тактовая частота. Говорят, что его размер составляет 3,5 дюйма.

Благодаря дополнительной утечке у нас есть представление о том, какие порты MSI установила на задней панели. GODLIKE получит два порта Thunderbolt 4, а также два входа mini DP, а также а также пара портов Ethernet, хотя неясно, будет ли один из них быстрее 2,5 Гбит/с или нет. На плате всего восемь портов USB-A, Wi-Fi, полный набор аудиоразъемов, а также задняя кнопка для прошивки BIOS и кнопка очистки CMOS. На плате можно разместить до шести накопителей M.2 NVMe, и на ней будет три слота x16 PCIe, два из которых - PCIe 5.0.
Комментарии и отзывы MSI MEG Z690 GODLIKE
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