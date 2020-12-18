Официальные рендеры Vivo X60 и X60 Pro

В преддверии запуска смартфонов Vivo X60 и X60 Pro, в сети снова появились официальные рендеры устройств.

Внешний вид серии Vivo X60 не сильно отличается от линейки X50. Vivo X60 имеет систему с тремя камерами, которая включает 48-мегапиксельную основную камеру с диафрагмой f / 1.6, 13-мегапиксельный сверхширокий объектив и 13-мегапиксельную портретную камеру.

А Vivo X60 Pro предложит пользователям установку с четырьмя камерами, которая будет включать 48-мегапиксельную основную камеру с диафрагмой f / 1,48, 13-мегапиксельный сверхширокий объектив, 13-мегапиксельный портретный объектив и 8-мегапиксельный перископический зум-объектив.

За производительность смартфонов будет отвечать новый процессор Exynos 1080 в паре до 12 ГБ оперативной памяти. Серия X60 станет первыми телефонами Vivo, на которых будет установлена ​​совершенно новая ОС Android 11 с оболочкой OriginOS. В серии телефонов X60 будет поддержка быстрой зарядки на 33 Вт, а также семейство Vivo X60 войдет смартфон Vivo X60 Pro+, который, вероятно, будет работать на Snapdragon 888.
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